كل ما تريد معرفته عن خدمتي التقسيط والسحب النقدي في البنك الأهلي

يبحث الكثير من عملاء البنك الأهلي المصري حول تفاصيل خدمة التقسيط والسحب النقدي.

وتشمل خصائص خدمة التقسيط والسحب النقدي في البنك الأهلي ما يلي:

عدم احتساب عمولات السحب النقدي أو العوائد المدينة من تاريخ السحب وحتى إبلاغ البنك بطلب تقسيط الحركة.

ميزة التمتع بعائد مدين مميز 33% سنويا.

التمتع بفترة سماح كاملة بالإضافة الى فترة التقسيط.

عدم المطالبة بسداد إجمالي المبلغ المستحق على العميل، ولكن سيتم سداد أقساط ثابتة حسب الفترة التي يرغب بها العميل ابتداء من الشهر الثالث.

إذا قام العميل بالسحب النقدي لمبلغ 1000 جم يوم 1 فبراير وقام بطلب تقسيط حركة السحب النقدي على فترة 6 أشهر يوم 5 فبراير سيتم التالي:

أولا: سيتم رد مبلغ حركة السحب النقدي (Refund) خلال شهر السحب

ثانيا: سيتم خصم عمولة التقسيط على بطاقة الائتمان في خلال شهر السحب النقدي وهي عبارة عن 8.96% من مبلغ حركة السحب النقدي لفترة تقسيط 6 شهور وتساوى 89.6 جم ويكون العميل مطالب بسدادها بحد أقصى يوم 25 مارس.

ثالثا: سيتم رد عمولات السحب النقدي والعوائد المدينة المحتسبة على المبلغ المسحوب المراد تقسيطه من تاريخ السحب وحتى تاريخ طلب التقسيط يوم 5 فبراير.

رابعا: سيتم خصم أول قسط بتاريخ 31 مارس وهو مبلغ 166.67 جم (1000/6) ويكون العميل مطالبا بسداده بحد أقصى يوم 25 أبريل، وبذلك يتمتع العميل بشهرين سماح إضافيين علاوة على فترة التقسيط التي طلبها.

خدمة تقسيط السحب النقدي متاحة لحاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري من خلال الاتصال بالخط الساخن 19623 الخاص بالبنك او زيارة اقرب فرع عقب إجراء حركة السحب النقدي من اي ماكينة صراف الي خاصة بالبنك الاهلي المصري وحتى آخر يوم في شهر السحب.

يجب ألا يزيد مبلغ الحركة المطلوب تقسيطها على 50% من الحد الائتماني للبطاقة الائتمانية وبحد أدنى 500 جم للحركة.

في حالة طلب فترة تقسيط لا يمكن تغييرها إلى فترة أخرى بعد تنفيذ الطلب. المبلغ المطلوب تقسيطه لن يكون متاح للاستخدام والأقساط المسددة يمكن إعادة استخدامها.

فترات التقسيط تبدأ من 3 شهور وتصل إلى 36 شهر (3 شهور - 6 شهور – 9 شهور - 10 شهور – 12 شهر – 18 شهر – 24 شهر – 30 شهر - 36 شهر).

يجب أن تكون حركة السحب النقدي المطلوب تقسيطها قد تم خصمها علي بطاقة الائتمان كحركة سحب نقدي.

آخر موعد للاتصال على الخط الساخن 19623 او زيارة اقرب فرع وطلب تقسيط حركة السحب النقدي هو اخر يوم في شهر السحب.

خدمة تقسيط السحب النقدي متاحة فقط لحركات السحب النقدي التي تمت بدءا من أول الشهر وحتى آخر يوم في شهر السحب ولا يمكن تقسيط حركات السحب النقدي من كشوف حساب سابقة او اي مديونيات سابقة.

يتم سداد عمولة التقسيط في الشهر التالي للسحب النقدي، ثم يتم سداد اول قسط قبل يوم 25 من الشهر التالي لانتهاء فترة السماح.

يتم رد عمولة السحب النقدي والفوائد المحتسبة على المبلغ المراد تقسيطه.

يتم مطالبة العملاء بسداد قيمة القسط بالإضافة إلى الحد الأدنى ضمن إجمالي رصيد كشف حساب البطاقة الائتمانية في الشهر التالي لطلب الخدمة.

