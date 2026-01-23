سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع 4 أصناف وهذا موقف الطماطم

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الجمعة 23 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 6 جنيهات و12.5 جنيه للكيلو.

البطاطس: بين 5.5 جنيه و10.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6 و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 15 إلى 20 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.



الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 12 إلى 38 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

البسلة: من 18 إلى 24 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الملوخية: بين 18 و22 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

الباذنجان الرومي: بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 8 جنيهات و20 جنيهًا.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 22 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 12 جنيها إلى 18 جنيهًا.

الفلفل الألوان: بين 30 و40 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 9 و17 جنيهًا.

الخيار البلدي: بين 9 و17 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 20 و40 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 28 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

