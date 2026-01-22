الدوري الممتاز، وادي دجلة يفوز على غزل المحلة 3-2 ويصعد للمربع الذهبي

الخميس 22 يناير 2026
حقق فريق وادي دجلة فوزا غاليا على نظيره غزل المحلة بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة وادي دجلة وغزل المحلة 

وتقدم غزل المحلة في الدقيقة الأولى عن طريق جيمي موانجا، قبل أن يرد وادي دجلة بثلاثة أهداف عن طريق سيف تقا وعلي حسين ومحمد عبد الرحيم في الدقائق 8، 20 و26.

وأهدر أحمد شوشة لاعب المحلة ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للشوط الأول وبعدها بدقيقة سجل زعيم الفلاحين الهدف الثاني عن طريق عموري.

تشكيل غزل المحلة أمام وادي دجلة 

في حراسة المرمى: عامر عامر.

في خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، عموري، يحيى زكريا.

في خط الوسط: معاذ عبد السلام، موري توريه، رشاد العرفاوي، سعيدي كيبو.

في خط الهجوم: جريندو، جيمي موانجا.

تشكيل وادي دجلة أمام غزل المحلة 

في حراسة المرمى: عمرو حسام

في خط الدفاع: شادي ماهر، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج، أحمد داهش

في خط الوسط: محمد عبد العاطي، هشام محمد، أحمد رأفت، أحمد رحيم، سيف تقا

في خط الهجوم: علي حسين

موقف دجلة وغزل المحلة في الدوري

بهذه النتيجة يصعد وادي دجلة للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 5 أخرى، بينما خسر 3 مباريات.

فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، بعد أن فاز في مواجهتين، وتعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

الزمالك يودع ناصر ماهر بعد انضمامه رسميا لـ بيراميدز

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

حكام مبارات وادي دجلة وغزل المحلة

جاءت الاختيارات على النحو التالي:

 - وادي دجلة ضد غزل المحلة: الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة)،  الدولي هاني خيري واسامة هشام (مساعدين)،  محمد إبراهيم الدسوقي(حكمًا رابعًا)،  الدولي وائل فرحان وحسني سلطان  (تقنية الفيديو).

