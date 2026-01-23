"بايت دانس" تنقل ملكية "تيك توك" إلى أمريكا وترامب يحتفل ويشكر الرئيس الصيني

18 حجم الخط

أبرمت شركة "بايت دانس" الصينية مالكة تطبيق "تـيك توك"، الخميس، بشكل نهائي، صفقة لتأسيس شركة مشتركة يملك شركاء أمريكيون الأغلبية فيها.

جاء ذلك في مسعى لتجنب فرض حظر في الولايات المتحدة على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير، الذي يستخدمه أكثر من 200 مليون أمريكي، بحسب "رويترز".

وتمثل الصفقة إنجازًا مهمًّا لتطبيق مقاطع الفيديو القصيرة، بعد سنوات من المعارك التي بدأت في أغسطس 2020، عندما قام الرئيس دونالد ترامب لأول مرة بمحاولة باءت بالفشل لحظر التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأوضحت "بايت دانس" أن شركة (تيك توك يو.إس.دي.إس جوينت فينشر إل.إل.سي) ستتولى تأمين بيانات المستخدمين الأمريكيين والتطبيقات والخوارزميات من خلال تدابير لخصوصية البيانات والأمن الإلكتروني.

وتنص اتفاقية الصفقة على أن المستثمرين الأمريكيين والعالميين سيمتلكون حصة 80.1% في المشروع المشترك الجديد، بينما ستحتفظ "بايت دانس" بنسبة 19.9%.

وسيمتلك المستثمرون الثلاثة الرئيسيون في الشركة الجديدة، وهم شركة "أوراكل" العملاقة للحوسبة السحابية ومجموعة "سيلفر ليك" للاستثمار المباشر وشركة "إم.جي.إكس" للاستثمار، حصة 15% لكل منهم.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة "رويترز" إن الحكومتين الأمريكية والصينية وافقتا على الصفقة.



ولم تصدر السفارة الصينية في واشنطن ⁠أي تعليق على الفور.

وعقب إعلان الصفقة، علق ترامب قائلا: "أنا سعيد للغاية بمساهمتي في إنقاذ تطبيق تيك توك. سيصبح الآن مملوكا لمجموعة من الوطنيين والمستثمرين الأمريكيين العظماء، الأكبر في العالم، وسيكون له صوت مهم".

وأضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إلى جانب عوامل أخرى، كان له دور كبير في نجاحي الباهر في حشد أصوات الشباب في انتخابات الرئاسة عام 2024".

وقال: "كل ما أتمناه هو أن يتذكرني مستخدمو ومحبو تيك توك لسنوات طويلة قادمة. شكرًا لنائب الرئيس جي دي فانس وجميع أعضاء إدارتي، الذين ساهموا في إتمام هذه الصفقة بنجاح باهر".

وشكر ترامب الرئيس الصيني شي جين بينج، على "تعاونه معنا، وموافقته النهائية على الصفقة. كان بإمكانه اتخاذ قرارٍ آخر لكنه لم يفعل، ونحن نقدر قراره".

