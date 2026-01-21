أزمة في قيد لاعب الأهلي بالقائمة الأفريقية، ما القصة؟

18 حجم الخط

تواجه إدارة النادي الأهلي أزمة تتعلق بأوراق إبراهيم الأسيوطي، لاعب الفريق، بسبب المستندات الدراسية الخاصة باللاعب، وهو ما يعطل قيده في القائمة الأفريقية خلال الفترة الحالية، ويثير الشكوك حول إمكانية سفره مع بعثة الفريق إلى تنزانيا.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن الأزمة تتمثل في عدم اكتمال بعض المستندات الدراسية الخاصة باللاعب، والتي تعطل استكمال إجراءات القيد الأفريقي، وإنهاء الملف حتى الآن.

وبذلك قد يغيب اللاعب عن قائمة المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حال عدم حل الأزمة في الوقت المناسب.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

