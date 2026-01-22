هل تفسد الصلاة إذا خرج مني ريح؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

تلقى برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس سؤالًا من أحد المتابعين من محافظة القاهرة، تساءل فيه عن الحكم الشرعي لمن خرج منه ريح أثناء الصلاة بسبب مغص شديد، وهل يستمر في الصلاة أم يقطعها ويعيد الوضوء.

أمين الفتوى: خروج الريح يقينًا أثناء الصلاة يوجب قطعها وإعادة الوضوء

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن من خرج منه ريح أثناء الصلاة بشكل مؤكد، فإن صلاته تُبطل ويجب عليه الخروج منها فورًا، ثم إعادة الوضوء وأداء الصلاة من جديد.

واستند الشيخ في فتواه إلى حديث النبي ﷺ: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، مؤكدًا أن الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة ولا تصح بدونها.

المغص وتحرك البطن لا يُبطلان الصلاة ما لم يثبت خروج الريح

وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن الشعور بالمغص أو حركة الأمعاء لا يُعد دليلًا قاطعًا على خروج الريح، محذرًا من الاستجابة للشكوك التي قد تفسد على الإنسان عبادته.

وأوضح أن النبي ﷺ وضع قاعدة واضحة لكسر باب الوسواس، حيث قال إن المسلم لا يترك صلاته إلا إذا سمع صوتًا صريحًا أو وجد رائحة مؤكدة، مشددًا على أن اليقين لا يزول بالشك.

الشريعة تفرق بين الإنسان الطبيعي وأصحاب الأعذار الدائمة

وأضاف أمين الفتوى أن هناك فئة خاصة من الناس لا تستطيع التحكم في خروج الريح، ويُطلق عليهم في الفقه الإسلامي اسم "أصحاب الأعذار"، وهؤلاء لهم حكم مختلف تخفيفًا ورحمةً بهم.

وبيّن أن صاحب العذر يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة مباشرة، ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفروض والنوافل حتى يخرج الوقت، ولا يضره ما يخرج منه أثناء الصلاة، ثم يُجدد الوضوء مع دخول وقت الصلاة التالية.

القاعدة الفقهية: الطهارة شرط للصلاة.. والوسواس مرفوض شرعًا

وأكد الشيخ محمد كمال في ختام حديثه أن المسلم الطبيعي الذي يستطيع التحكم في خروج الريح يجب عليه الوضوء قبل كل صلاة، وأداء الصلاة مباشرة بعد الوضوء، دون استسلام للشكوك أو الوساوس.

وشدد على أن الشريعة الإسلامية قائمة على اليسر ورفع الحرج، لكنها في الوقت نفسه تُرسخ قواعد واضحة تحفظ للصلاة مكانتها وقدسيتها، وتمنع الوقوع في التشدد أو التفريط.

