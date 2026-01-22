السعودية توقع على ميثاق تأسيس مجلس السلام برئاسة ترامب

18 حجم الخط

وقع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، على ميثاق تأسيس مجلس السلام، في غزة، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقادة وممثلي عددٍ من الدول التي عبرت عن ترحيبها بإنشائه.

وزير الخارجية السعودي يوقع على ميثاق مجلس السلام

وجاء توقيع وزير الخارجية السعودي على ميثاق تأسيس مجلس السلام الذي يترأسه ترامب، ترحيبًا بجهود السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي، وتأكيدًا على التزام السعودية بدعم مهمة المجلس بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة واعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.

ويسعى مجلس السلام لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو السلام العادل والدائم المستند إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقًا للقانون الدولي، بما يمهّد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة، لكن تحاوطه شكوك حول نية ترامب توسيع عمله وجعله بديلا لمنظمة الأمم المتحدة.

دول عربية وإسلامية ترحب بدعوة ترامب للانضمام في مجلس السلام

كان وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا والأردن وإندونيسيا وباكستان وقطر والإمارات، قد رحبوا بالدعوة التي وجهها ترامب لقادة دولهم، للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.

ترامب يوقع ميثاق مجلس السلام، فيتو

وأعلن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الثمانية، في بيان، أمس الأربعاء، القرار المشترك لدولهم بالانضمام إلى مجلس السلام، مُجددين التأكيد على دعمها لجهود السلام التي يقودها ترمب، والتزامها بدعم تنفيذ مهمة المجلس.

وانطلق على هامش اجتماعات دافوس، اليوم، اجتماع قادة الدول التي أعلنت انضمامها لـ"مجلس السلام" الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيله والذي يهدف إلى أن يكون هيئة لحل النزاعات الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.