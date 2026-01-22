تشكيل مباراة فيكتوريا بلزن ضد بورتو في الدوري الأوروبي

18 حجم الخط

أعلن مدربا فريقا فيكتوريا بلزن التشيكي وبورتو البرتغالي، عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل فيكتوريا بلزن ضد بورتو

تشكيل بورتو أمام فيكتوريا بلزن

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، قد قام بتغيير نظام الدوري الأوروبي على غرار بطولة دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

يذكر أن أصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24، يخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، تصعد منه 8 فرق إلى دور الـ16 (خروج المغلوب).

ويكون نظام القرعة، بأن يلتقي صاحب المركز التاسع أو العاشر مع صاحبي المركزين الـ23 أو الـ24، وذلك حسب ما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسبقًا.

كذلك أصحاب المركز الـ11 أو 12 ضد أصحاب المركز 21 أو 22، وأيضًا الـ13 أو 14 ضد المركز 19 أو 20، ثم 15 أو 16، ضد 17 أو 18.

وتقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، بداية من يوم الخميس الموافق 13 فبراير المقبل، والإياب بعد أسبوع يوم الخميس الموافق 20 من الشهر ذاته.

