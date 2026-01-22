لماذا كان النبي يكثر من الصيام في شهر شعبان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

يتساءل كثير من المسلمين عن السر وراء إكثار النبي ﷺ من الصيام في شهر شعبان، ذلك الشهر الذي يأتي بين رجب ورمضان، ولا ينال الاهتمام الذي يستحقه رغم مكانته العظيمة في ميزان الأعمال.

أمين الفتوى: شعبان شهر رفع الأعمال إلى الله والنبي ﷺ اختار أن يُرفع عمله وهو صائم

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهر شعبان يتميز بخصوصية عظيمة، إذ هو الشهر الذي تُرفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، موضحًا أن النبي ﷺ كان يُكثر من الصيام فيه لهذا السبب الجليل.

وأشار إلى ما ورد في مسند الإمام أحمد عن الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنه، حين سأل النبي ﷺ عن سبب إكثاره من الصيام في شعبان، فبيّن له النبي الحكمة من ذلك الصيام المبارك.

العبادة وقت الغفلة أعظم أجرًا.. وشعبان نموذج عملي لذلك

وأوضح الشيخ محمد كمال أن الحكمة الأولى من صيام النبي ﷺ في شهر شعبان تكمن في أن هذا الشهر يغفل عنه الناس، لانشغالهم برجب الذي يسبقه، وترقبهم لشهر رمضان الذي يليه.

وأكد أن العبادة في أوقات الغفلة لها ثواب عظيم، مشددًا على أن الانشغال بالمواسم المشهورة لا ينبغي أن يُفقد المسلم فرص الطاعات الخفية التي لا ينتبه لها الكثيرون، وأن شهر شعبان يمثل فرصة ذهبية لمن أراد القرب من الله قبل دخول رمضان.

«فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم».. حرص نبوي على حسن الخاتمة للأعمال

وأضاف أمين الفتوى أن الحكمة الثانية من صيام النبي ﷺ في شعبان تتجلى في قوله الشريف: "فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم"، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ كان حريصًا على أن تُرفع أعماله إلى الله وهو في أفضل حال من الطاعة والخشوع.

وضرب الشيخ مثالًا يقرب المعنى، قائلًا إن الإنسان إذا علم أن تقريره سيُعرض على مديره، فإنه يجتهد ليكون في أبهى صورة، فكذلك المؤمن إذا علم أن أعماله سترفع إلى الله، فإنه يحرص على إتقان صلاته وصيامه وذكره، ليُعرض عمله في أحسن هيئة.

شعبان بوابة الاستعداد الروحي والجسدي لشهر رمضان

وأكد الشيخ محمد كمال أن شهر شعبان يُعد مرحلة تمهيدية واستعدادًا عمليًا لشهر رمضان، حيث يُدرّب المسلم نفسه على الصيام، وقيام الليل، وقراءة القرآن، ليكون قلبه وروحه وجسده مهيئين لاستقبال الشهر الكريم.

وأشار إلى أن من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، مؤكدًا أن حسن الاستعداد لرمضان يبدأ من شعبان، وليس مع أول يوم من الشهر الفضيل.

رسالة لكل مسلم: من استطاع الصيام فليصم ومن عجز فباب الخير واسع

وشدد أمين الفتوى على أن من كان قادرًا على صيام شعبان فليغتنم هذه السنة النبوية العظيمة، ومن لم يستطع فلا يُحرم نفسه من القرب من الله، فالأبواب مفتوحة بالاستغفار، وقراءة القرآن، والذكر، وسائر الأعمال الصالحة.

وأكد أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة ترفع درجات العبد، وتقرّبه من رحمة الله سبحانه وتعالى، وتجعله أكثر استعدادًا لنفحات رمضان وبركاته.

