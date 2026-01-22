أخبار مصر: فعاليات أول أيام معرض القاهرة للكتاب، قصة مصرع 3 أشقاء بالمنصورة، هزة في الذهب، مقترح جرينلاند الذي قبله ترامب

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، إلى أرض الوطن في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، وذلك عقب زيارة استمرت يومين إلى مدينة دافوس السويسرية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب، كل ما تريد معرفته عن فعاليات وندوات اليوم الأول

يلتقي زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، اليوم الخميس 22 يناير عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية، ضمن البرنامج الثقافي والفني للمعرض.

اليوم، تشغيل 4 قطارات إضافية (القاهرة / أسوان) بمناسبة إجازة نصف العام

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية، بداية من اليوم الخميس، بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي، وذلك لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وفي ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

بعد قفزة أمس القياسية، تطورات مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية

هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس مع انحسار التوترات الجيوسياسية والطلب على الملاذات ‍الآمنة بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة ومقترحاته بضم جرينلاند بالقوة، في حين ضغط ارتفاع الدولار على الأسعار أيضًا.

تحولت إلى كتلة فحم، الصور الأولى لاحتراق شقة ومصرع 3 أطفال أشقاء بداخلها في المنصورة

شهدت مدينة المنصورة واقعة مأساوية حيث لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم في حريق هائل داخل شقة سكنية بعقار مكون من 4 طوابق بشارع الثانوية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، بسبب ماس كهربائي.

الدوري الأوروبي والمصري وأفريقيا لليد، مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات أبرزها، الدوري المصري وكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد والدوري الأوروبي.

نقل سيادة أم "القبة الذهبية"؟ تفاصيل مقترح جرينلاند الذي قبله ترامب

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الخميس، بأن مشروع اتفاق بين حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة بشأن جرينلاند لا يتضمن نقل السيادة على الجزيرة إلى واشنطن، لكنه يشمل نشر منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية".

رد قاطع من الكهرباء حول إمكانية نقل العدادات من عقار إلى آخر

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن عدادات الكهرباء الموجودة بالشقق والعقارات السكنية لا يجوز نقلها إلى مكان آخر، حيث إنه يكون مختصًّا بذات العين المتعاقد على توريد التيار الكهربائي لها.

بحضور وزير الإسكان، حقوق الإنسان والتضامن بالشيوخ تناقش اليوم الحق في السكن اللائق

تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اجتماعًا اليوم الخميس برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة جهود وزارة الإسكان في حق الإنسان في السكن اللائق طبقًا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني.

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس، وتوقعت أن يسود طقس دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

دير شبيجل: ألمانيا تتحفظ على صيغة ترامب الحالية لـ"مجلس السلام"

أفادت وسائل إعلام ألمانية، الأربعاء، بأن برلين مستعدة لمناقشة فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنشاء "مجلس السلام" لقطاع غزة، لكنها لا توافق على الصيغة المطروحة حاليًّا.

أول تعليق من الفنان محمود حجازي على اتهامه بضرب وسحل زوجته السابقة

رد الفنان محمود حجازي على، اتهامه بالتعدي على زوجته السابقة رنا طارق عبد الستار والدة طفلهما في الولايات المتحدة الأمريكية وإصابتها ببعض الكدمات في وجهها وتحريرها محضرًا ضده.

اليوم، انطلاق النسخة الثالثة من معرض "تعميق التصنيع المحلي" بمشاركة 250 شركة

تنطلق، بمركز المعارض بمدينة نصر اليوم الخميس، فعاليات النسخة الثالثة من معرض “تعميق التصنيع المحلي” الذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بمشاركة ٢٥٠ شركة برعاية وزارة الصناعة.

بحضور وزير الرياضة، اتحاد الكرة يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا لأبو ريدة وحسام حسن

يعقد اتحاد الكرة مؤتمرًا صحفيًّا لهاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بمقر الجبلاية بمشروع المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ندرس الدعوة، بوتين يكذب ترامب بشأن قبول الانضمام لمجلس السلام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوته للانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" الهادفة إلى تسوية النزاعات العالمية، وهو ما سارع بوتين إلى نفيه قائلًا إن الدعوة لا تزال قيد الدراسة.

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين في قضية غرق السباح يوسف محمد

تنظر اليوم الخميس محكمة جنح مدينة نصر ثالث جلسات محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير بطولة الجمهورية للسباحة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، لتسببهم خطأ في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وتركه تحت المياة لمدة 3 دقائق ونصف دون إنقاذه، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة بإستاد القاهرة.

الصحة تنظم يوما علميا عن الولادة الآمنة والرد على شائعات وسائل تنظيم الأسرة

تنظم وزارة الصحة اليوم الخميس فعاليات اليوم العلمي المتخصص في الولادة الأمنة والرد على شائعات وسائل تنظيم الأسرة، بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان وبمشاركة عدد من الأساتذة والخبراء في المجال الطبي، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي.

بدأت مرحلة تجنيد "خونة"، إدارة ترامب تسعى لتغيير النظام في كوبا في هذا الموعد

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى تجنيد أشخاص مقربين من الحكومة الكوبية للإطاحة بالحكومة بحلول نهاية عام 2026.

بعد عودته إلى ليفربول، ماذا قدم محمد صلاح أمام مارسيليا بدوري الأبطال؟

عاد محمد صلاح مجددا للمشاركة بقميص ليفربول الإنجليزي، بعد ختام مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الفراعنة.

بأقل من السوق بـ 9.5 دولار، شركة "فاليرو" الأمريكية تشتري أول شحنة من النفط الفنزويلي

اشترت شركة "فاليرو" الأمريكية للطاقة أول شحنة لها من النفط الخام الفنزويلي في إطار صفقة واشنطن مع كاراكاس، حسبما أفادت وكالة "رويترز" اليوم الخميس نقلا عن مصدرين لها.

اليوم، بدء تخصيص شقق الإسكان المتنوع بمنصة مصر العقارية

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تخصيص شقق الإسكان المتنوع بالإسماعيلية، وذلك للمواطنين كافة الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وقاموا بسداد جدية الحجز وفق رغباتهم وذلك اليوم الخميس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.