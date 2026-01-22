الأزمة خطيرة وتتفاقم، أستاذ بهارفارد يوجه رسالة مؤلمة لرئيس الوزراء بسبب هجرة آلاف الأطباء المصريين

18 حجم الخط

هجرة الأطباء المصريين، وجه الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، رسالة مؤلمة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كشف فيها عن أبعاد مشكلة تشجيع هجرة الأطباء للخارج، والتي أعتبرها رئيس الوزراء بأنها تصب في مصلحة الدولة.

حديث مدبولي محبط ومشكلة هجرة الأطباء المصريين خطيرة



وأكد الدكتور أسامة حمدي أن حديث رئيس الوزراء عن هجرة الأطباء للخارج اصابه بالحزن، كاشفًا أن مصر حاليًا من أقل الدول العربية في نسبة عدد الأطباء والممرضين لعدد السكان، وأنه خلال حوالي 6 سنوات هاجر من مصر نحو 24 ألف طبيب، متسائلًا: "هل حل المشكلة هو إضافة 29 ألف طبيب سنويًا؟"، بحسب حديث رئيس الوزراء.

وقال الدكتور أسامة حمدي عن أزمة هجرة الأطباء من مصر: "استمعت مندهشًا إلى تعليق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مشكلة هجرة الأطباء؛ فهو لا يعتقد وجود مشكلة، وأن كليات الطب الجديدة ستخرج بعد عدة سنوات 29 ألف طبيب سنويًّا، ويقول: ما الضرر من هجرة 7-8 آلاف منهم سنويًّا، وإن تحويلهم للعملة الصعبة يصب في مصلحة الدولة، وأن هجرتهم جزء من خطة الدولة لتشجيع الهجرة للخارج بحثًا عن فرص عمل، وإن الهجرة جزء من القوة الناعمة المصرية؟!"

وفي رسالته لرئيس الوزراء، قال الدكتور أسامة حمدي: "لا أخفي عليكم أن هذا الحديث أصابني بالحزن والإحباط الشديدين، وأوضح لي أننا في مشكلة كبيرة في قدرتنا على فهم أبعاد المشكلة وخطورتها وتداعياتها على مصر. كنت اتوقع أن يتحدث سيادته عن الأسباب الثلاثة والمعروفة لزيادة معدل هجرة الأطباء (ضعف الأجور، ونقص التدريب، وبيئة العمل غير المناسبة)، وأن يذكر لنا كيف ستحلها حكومته في خطة قصيرة أو طويلة المدى من أجل أن نحافظ على ما بقي لنا من أطباء ليقدموا خدمة صحية جيدة لشعبنا الصابر، أو أن يدعو سيادته حكماء المهنة للتشاور والتفكير من خارج الصندوق لحل المشكلة، فالحلول كثيرة وممكنة"

هجرة آلاف الأطباء المصريين للخارج مشكلة خطيرة

وأوضح الدكتور أسامة حمدي أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لم يأخذ في اعتباره "١- أن مصر حاليًا من أقل الدول العربية في نسبة عدد الأطباء والممرضين لعدد السكان كما أوضحت مجلة الإيكونوميست منذ عدة سنوات، وقبل أن تتفاقم المشكلة، فلدينا حاليًا من الأطباء أقل من ثلث المعدلات المقترحة من منظمة الصحة العالمية لتقديم الرعاية الطبية الأساسية الجيدة، والتي هى 3 أطباء لكل 1,000 نسمة (المانيا 4.5, بريطانيا 3.2, الولايات المتحدة 2.6, السعودية 2.7, في حين أن مصر 0.9).

وتابع قائلًا: "٢- من عام 2019 حتى عام 2022 هاجر نحو 9.500 طبيب، وتزايدت المشكلة بإطراد سريع في السنتين التاليتين لتصل في العام الماضي وحده إلى نحو 7.000 طبيب، أي حوالي نصف الخريجين! ومن المتوقع استمرار الزيادة حتى لو زاد عدد الخريجين"

وأكد الدكتور أسامة حمدي أن حل أزمة هجرة الأطباء "ليس في زيادة عدد كليات الطب كما شرح سيادته، فمعظم الكليات الجديدة ليس لها مستشفيات للتدريب، ومعظمهم يتعاقد حاليًا مع "المستشفيات الجامعية الكبيرة"، التي هي في الأصل لا تكفي خريجيها، والنتيجة المتوقعة هي بالتأكيد زيادة في تدهور التعليم والتدريب الإكلينيكي، الذي هو أحد الأسباب الجوهرية للمشكلة. والنتيجة الواضحة هي تخرج أطباء ضعيفي التدريب والخبرة!"

نسبة كبيرة من طلبة الطب وافدين

كما قال الدكتور أسامة حمدي في رسالته لرئيس الوزراء: "سيادته يعرف بالتأكيد أن نسبة كبيرة من الأعداد التي ذكرها عن طلبة كلية الطب هي من الطلبة الوافدين، خاصة من جنوب شرق آسيا لرخص الدراسة، وعودتهم إلى بلادهم بعد تخرجهم لن يعود على مصر بأي فائدة مما ذكرها سيادته!"

وأضاف أستاذ هارفارد: "الهجرة الصحية هي التي تضمن عودة هؤلاء الأطباء إلى مصر بعد تدريبهم وعملهم بالخارج، وهو ما كان يحدث في الماضي في دول الخليج، ولكن معظم الهجرة الجديدة وجهتها دول أوروبا، خاصة إنجلترا وألمانيا لسد العجز لديهم، وهو ما يعني عدم عودتهم إلى مصر لتوافر التعليم الجيد المجاني لأولادهم والبيئة الجيدة للعمل، أما عن مرتباتهم فهى على عكس ما يعتقد سيادته ستكفيهم بالكاد في هذا الدول دون تحويش أو تحويل".

وأشار الدكتور أسامة حمدي إلى أن "هناك كثير من المستشفيات الآن في أمس الحاجة إلى الأطباء، وخاصة المتخصصين، وأعداد المهاجرين في تزايد سنوي، وللأسف، أصبح كثير من نيابات الجامعات بلا أطباء ليشغلوها؛ مما سيؤثر بشدة في عدد الأطباء المدربين تدريبًا عاليًا، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع شديد في أجر الطبيب الحر".

كما علق الدكتور أسامة حمدي على حديث الدكتور مصطفى مدبولي، فقال: "بأمانة، لم أفهم ولم يفهم غيري ممن أفنو عمرهم في هذه المهنة هذه الرسالة التي يريد الدكتور مدبولي أن يوجهها إلى الأطباء والشعب المصري؟"

لا توجد مستشفيات لتدريب الأطباء

وتابع الدكتور أسامة حمدي "ما يقوله سيادته معناه: "يا من ترغب في دراسة الطب، سنخفض لك المجموع، وسنقبلك في كليات طب جديدة- معظمها خاص أو أهلي- وسينافسك في التعلم فيها الطلبة الوافدون؛ لأنهم يدفعون لنا بالعملة الصعبة، وإن كان لا فائدة للبلد منهم بعد التخرج، وستدفع أنت وأهلك ما يقارب المليون جنيه أو أكثر في دراستك، وستتخرج بلا تدريب كافٍ؛ حيث لا توجد مستشفيات تعليمية كافية لكل هذا العدد الذي نخرّجه، وسنمنحك بعد كل هذا الشقاء والمصاريف مرتبًا تافهًا لا يتعدى 7 آلاف جنيه، فليس من أولوياتنا الآن تحسين مرتبك، وغالبًا لن تستطيع التدريب في التخصص الذي تبغيه فالطريق طويل ولن يكفيك مرتبك لهذه الفترة لتعيش حياة كريمة، وغالبا لن تعمل في بيئة مناسبة".

ورسالة رئيس الوزراء للأطباء تقول "أيها الطبيب الشاب بصراحة هذا أكثر ما يمكن أن نعمله لك، فإذا أعجبتك الحال استمر في تقديم الخدمة الإنسانية التي ننتظرها منك إذا كنت تريد البقاء وسط أهلك وبلدك، والبديل الأفضل لك، الذي ترعاه الدولة، هو أن تسافر إلى الخارج؛ فالدولة تشجعك على البحث عن رزقك في بلاد الله الواسعة، فنحن نريدك قوة ناعمة مؤثرة، والمهم أن الدولة ستستفيد كثيرًا من تحويلاتك بالعملة الصعبة، التي نحمد الله أنها تزداد سنويًّا".

وقال مدبولي للمصريين "ويا أيها الشعب، مع أن الدستور الذي توافقنا عليه ينص على حقك في تلقي خدمة طبية جيدة، سنقدم لك خدمة على يد طبيب بلا تدريب كافٍ، ومطحون ماديًّا، وفي بيئة عمل بالكاد تلبي طلباتك، فهذا أكثر ما يمكن أن نقدمه لك.

وقال الدكتور أسامة حمدي في رسالته لرئيس الوزراء: "كنت أتمنى أن يدرس سيادته هذا الموضوع الخطير وتداعياته ويناقشه بإمعان وتدبر مع حكماء المهنة وأهل الخبرة -وما أكثرهم في الداخل والخارج- قبل توجيه هذه الرسالة الغريبة، وقبل أن نصل بمصر للجفاف الطبي التام ونصبح دولة بلا أطباء".

وأختتم الدكتور أسامة حمدي فقال: "لقد قلت ما عندي ويعلم الله أني ناصح أمين أعشق بلدي العظيم وأخاف عليه".

