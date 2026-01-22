الخميس 22 يناير 2026
نقل سيادة أم "القبة الذهبية"؟ تفاصيل مقترح جرينلاند الذي قبله ترامب

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الخميس، بأن مشروع اتفاق بين حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة بشأن جرينلاند لا يتضمن نقل السيادة على الجزيرة إلى واشنطن، لكنه يشمل نشر منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية".


وقال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن "مصدرين مطلعين على مقترح أمين عام حلف الناتو مارك روته أكدا أنه لا يتضمن نقل السيادة الكاملة على جرينلاند من الدنمارك إلى الولايات المتحدة".

وأضاف أن الاتفاق المقترح يتضمن نشر منظومة الدفاع الصاروخي المعروفة باسم "القبة الذهبية"، التي تعمل الولايات المتحدة حاليًّا على تطويرها، إلى جانب تحديث اتفاقية الدفاع الموقعة بين واشنطن وكوبنهاجن عام 1951.


وفي 14 يناير 2026، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة جرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أنه سيحاول فعل ذلك بطريقة سهلة وإذا لم تنجح سيلجأ لطريقة صعبة، على حد وصفه.
 

وفي اليوم ذاته، أكدت المتحدثة باسم وزارة الحرب الأمريكية، كينجسلي ويلسون، أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن جرينلاند في أي وقت.


وتعد جرينلاند جزءًا من مملكة الدنمارك، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مرارًا بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهميتها الإستراتيجية للأمن القومي.

الجريدة الرسمية