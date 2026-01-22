الخميس 22 يناير 2026
خارج الحدود

دير شبيجل: ألمانيا تتحفظ على صيغة ترامب الحالية لـ"مجلس السلام"

أفادت وسائل إعلام ألمانية، الأربعاء، بأن برلين مستعدة لمناقشة فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنشاء "مجلس السلام" لقطاع غزة، لكنها لا توافق على الصيغة المطروحة حاليًّا.


وقالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، نقلًا عن وزارة الخارجية، إن الوزارة "مستعدة لمناقشة مقترح ترامب لكنها لا تستطيع الموافقة عليها بصيغتها الراهنة".

كان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس قد صرح بأن برلين ممتنة لواشنطن على توجيه الدعوة للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بغزة، مؤكدًا أن ألمانيا ستنظر في المشاركة شريطة أن تتوافق "أدوات" المجلس مع الإطار القائم للقانون الدولي.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، ووعد بالكشف عن كامل أعضائه قريبًا. 

ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت جابرييل.


وفي منتصف نوفمبر الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة

وصوّت لصالح القرار 13 عضوًا من أصل 15 عضوًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

برلين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس السلام لقطاع غزة مجلة دير شبيجل الألمانية مقترح ترامب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف صهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مجلس الأمن الدولي
