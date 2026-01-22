الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بأقل من السوق بـ 9.5 دولار، شركة "فاليرو" الأمريكية تشتري أول شحنة من النفط الفنزويلي

النفط الفنزويلي
النفط الفنزويلي
18 حجم الخط

اشترت شركة "فاليرو" الأمريكية للطاقة أول شحنة لها من النفط الخام الفنزويلي في إطار صفقة واشنطن مع كاراكاس، حسبما أفادت وكالة "رويترز" اليوم الخميس نقلا عن مصدرين لها.


يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل الشهر الحالي أن سلطات فنزويلا ستقوم بتسليم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن النفط الخاضع للعقوبات سيباع بسعر السوق، وأنه سيتولى السيطرة على العائدات الناتجة عنه بهدف الاستفادة منها لصالح فنزويلا والولايات المتحدة.

وقال أحد المصدرين إن "فاليرو" اشترت النفط من شركة "فيتول" التجارية.

 ووفقًا للمصدرين، تم بيع النفط الخام مع التسليم إلى ساحل خليج المكسيك الأمريكي بخصم يتراوح بين 8.50 و9.50 دولارا أمريكيا مقارنة بسعر خام برنت.

وحسب المصدرين، فإن المصافي الأمريكية بدأت بتلقي عروض لتوريد خام ميري الفنزويلي الثقيل الأسبوع الماضي، حيث كان الخصم في البداية يتراوح بين 6 و7.50 دولار للبرميل من سعر خام برنت القياسي.

وبينما كانت "فاليرو" تشتري النفط الخام الفنزويلي عبر شركة "شيفرون"، شريكة شركة النفط الحكومية الفنزويلية، فإن هذه الصفقة تعد الأولى من نوعها من شركات تجارية لم تمنح ترخيص تسويق النفط الخام الفنزويلي إلا هذا الشهر.

وقبل فرض العقوبات في عام 2019، كان عدد من مصافي النفط الكبيرة في ساحل الخليج الأمريكي يشتري ويعالج حوالي 800 ألف برميل يوميا من النفط الثقيل الفنزويلي، وفق بيانات الحكومة الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة فاليرو الأمريكية للطاقة النفط الخام الفنزويلي صفقة واشنطن مع كاراكاس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة فيتول التجارية خليج المكسيك الأمريكي خام برنت النفط الخام المصافي الأمريكية خام ميري الفنزويلي الثقيل شركة شيفرون شركة النفط الحكومية الفنزويلية
ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

بعد قفزة أمس القياسية، تطورات مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يختتمون اليوم ماراثون الامتحانات بـ"الجبر والإحصاء"

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

محمود الشامي: إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات "قرار صائب"

بعد سابرينا كاربنتر وكاتي بيري، كانييه ويست يؤدي فقرة غنائية في حفل جرامي 2026

خدمات

المزيد

مستندات فتح حساب كلاسيك في البنك التجاري الدولي

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية