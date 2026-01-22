بأقل من السوق بـ 9.5 دولار، شركة "فاليرو" الأمريكية تشتري أول شحنة من النفط الفنزويلي

18 حجم الخط

اشترت شركة "فاليرو" الأمريكية للطاقة أول شحنة لها من النفط الخام الفنزويلي في إطار صفقة واشنطن مع كاراكاس، حسبما أفادت وكالة "رويترز" اليوم الخميس نقلا عن مصدرين لها.



يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل الشهر الحالي أن سلطات فنزويلا ستقوم بتسليم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن النفط الخاضع للعقوبات سيباع بسعر السوق، وأنه سيتولى السيطرة على العائدات الناتجة عنه بهدف الاستفادة منها لصالح فنزويلا والولايات المتحدة.

وقال أحد المصدرين إن "فاليرو" اشترت النفط من شركة "فيتول" التجارية.

ووفقًا للمصدرين، تم بيع النفط الخام مع التسليم إلى ساحل خليج المكسيك الأمريكي بخصم يتراوح بين 8.50 و9.50 دولارا أمريكيا مقارنة بسعر خام برنت.

وحسب المصدرين، فإن المصافي الأمريكية بدأت بتلقي عروض لتوريد خام ميري الفنزويلي الثقيل الأسبوع الماضي، حيث كان الخصم في البداية يتراوح بين 6 و7.50 دولار للبرميل من سعر خام برنت القياسي.

وبينما كانت "فاليرو" تشتري النفط الخام الفنزويلي عبر شركة "شيفرون"، شريكة شركة النفط الحكومية الفنزويلية، فإن هذه الصفقة تعد الأولى من نوعها من شركات تجارية لم تمنح ترخيص تسويق النفط الخام الفنزويلي إلا هذا الشهر.

وقبل فرض العقوبات في عام 2019، كان عدد من مصافي النفط الكبيرة في ساحل الخليج الأمريكي يشتري ويعالج حوالي 800 ألف برميل يوميا من النفط الثقيل الفنزويلي، وفق بيانات الحكومة الأمريكية.

