رد قاطع من الكهرباء حول إمكانية نقل العدادات من عقار إلى آخر

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن عدادات الكهرباء الموجودة بالشقق والعقارات السكنية لا يجوز نقلها إلى مكان آخر، حيث إنه يكون مختصًّا بذات العين المتعاقد على توريد التيار الكهربائي لها.



خطوات نقل عدادات الكهرباء من عقار إلى آخر

وأضاف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أنه من الممكن التنازل عنه من صاحب العداد لآخر في نفس العين، ويتم ذلك، من خلال التنازل عن عقد توريد الطاقة الكهربائية للعين، وفي هذه الحالة يتم توقيع عقد جديد مع المشترك المتنازل إليه.

خطوات نقل العدادات الكهربائية بين العقارات

ويلتزم المشترك المتنازل إليه بتقديم المستندات التالية عند توقيع العقد:

- مستند حيازة العين (ملكية أو إيجار أو حق انتفاع) موثق بالشهر العقاري أو بقرار من المحكمة.

- توكيل خاص أو عام من المتنازل منه عن العداد بالتعامل مع شركة الكهرباء المعنية فيما يتعلق بالتنازل عن العداد.

- آخر فاتورة كهرباء صادرة للمشترك المتنازل منه.

- ما يفيد سداد المديونية المستحقة على العداد من رصيد أقساط أو تسوية.

- سداد الرسوم المقررة للشركة نظير التنازل.

ويعتبر حضور المشترك المتنازل عن العداد لمقر الشركة بديلًا عن تقديم التوكيل بالتعامل مع شركة الكهرباء، وفي حالة وفاة المتعاقد الأصلي «المتنازل» يتم إحضار صوره من إعلام الوراثة وتنازل موثق من الورثة مع إحضار الأصل للإطلاع أو حضور الورثة لشركة الكهرباء للتنازل.

