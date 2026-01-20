محافظ المنوفية يواصل تسليم عقود تقنين جديدة لأراضي أملاك الدولة بأشمون والسادات

18 حجم الخط

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تسليم عقود تقنين نهائية جديدة لواضعي اليد المستوفين لكافة الاشتراطات القانونية، وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.

تسليم 10 عقود جديدة و4649 عقدا إجماليا

وسلم محافظ المنوفية اليوم 10 عقود تقنين جديدة ليصل إجمالي ما تم تسليمه حتى الآن إلى 4 آلاف و649 عقدا، وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والمستشار القانوني للمحافظة، ومدير عام إدارة الأملاك، ومدير منظومة التقنين الإلكترونية بالديوان العام.

تسهيلات كاملة للجادين في التقنين

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل العمل على إنهاء ملف التقنين بالكامل، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين، مناشدًا غير الملتزمين بسرعة استكمال إجراءاتهم للاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة.

حسم طلبات التقنين والتصدي للتعديات

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على استمرار العمل لحسم جميع طلبات التقنين خلال الفترة المقبلة، دعما لملف الحفاظ على أراضي الدولة، مؤكدا التعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة وإزالتها في المهد، مع الالتزام الكامل بالقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وأوضح محافظ المنوفية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يُعد إنجازا كبيرا للمحافظة، لما يحققه من مردود إيجابي على مسار التنمية، في إطار قانوني يحفظ حقوق الدولة والمواطنين، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار وتذليل العقبات أمام واضعي اليد الملتزمين بالقانون.

