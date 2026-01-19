لحظات مؤلمة، شاهد والدة أطفال قرية الراهب بالمنوفية تمسح على رأسهم داخل النعش

18 حجم الخط

شهدت قرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، جنازة مهيبة لثلاثة أطفال لقوا مصرعهم في واقعة مأساوية هزت مشاعر أهالي القرية، بعد اتهام أحد جيرانهم بارتكاب الجريمة.

وخيم الحزن على أرجاء القرية، حيث توافد المئات من الأهالي لتشييع جثامين الأطفال إلى مثواهم الأخير، وسط حالة من الصدمة والانهيار بين ذويهم وأقاربهم.

ورصدت «فيتو» لحظات إنسانية مؤلمة، ظهرت خلالها والدة الأطفال وهي تجلس بجوارهم داخل سيارة نقل الموتى، تمسح على رأس أحدهم وتبكي في حالة من الانهيار التام، غير مصدقة رحيلهم المفاجئ.

وبحسب ما تم رصده، مكثت والدة الأطفال بجوار جثامينهم لبعض الوقت، قبل أن يتم إنزال النعوش وحملها لأداء صلاة الجنازة، في مشهد أبكى كل من حضر وترك أثرا بالغا في نفوس الأهالي.

التفاصيل الكاملة لمقتل 3 أطفال بالمنوفية

وكشف مصدر أمني بمحافظة المنوفية تفاصيل العثور علي جثامين 3 أطفال بقرية الراهب التابعة لمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، داخل أحد المنازل المهجورة بالقرية.

وكشف المصدر عن أن المتهم قام بإنهاء حياتهم بقطعة قماش استخدمها فى خنق الأطفال الثلاثة، بعد أن ترصد لهم بمعرفته المسبقة لموعد ذهابهم للحضانة، وقام باختطافهم والإجهاز عليهم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أنه قام بعد ذلك بالذهاب بهم للمنزل المهجور الخاص بأحد أقارب الجاني، وأنه قام بذلك انتقامًا من والدهم لوجود خلافات سابقة بينهما.

الأجهزة الأمنية بالمنوفية تنجح فى إلقاء القبض على المتهم بقتل صغار المنوفية

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية في إلقاء القبض على المتهم بقتل ثلاثة أطفال خنقا داخل منزل مهجور بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم، في الواقعة التي هزت الرأي العام بالمحافظة.

وكانت قرية الراهب قد شهدت جريمة مأساوية بعد العثور على ثلاثة أطفال متوفين خنقا داخل منزل مهجور، بينهم شقيقان ونجلة عمهما، عقب تغيبهم لساعات عن منازلهم، والعثور عليهم في ظروف غامضة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، تمكنت قوات المباحث من تحديد هوية المتهم، وهو جار للأطفال معروف بسوء السلوك، وتم ضبطه بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهة المتهم بالأدلة، اعترف بارتكاب الجريمة، حيث تم اقتياده إلى ديوان المركز، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والعى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.