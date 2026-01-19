الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لحظات مؤلمة، شاهد والدة أطفال قرية الراهب بالمنوفية تمسح على رأسهم داخل النعش

والدة أطفال المنوفية
والدة أطفال المنوفية تمسح على رأسهم داخل النعش
18 حجم الخط

شهدت قرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، جنازة مهيبة لثلاثة أطفال لقوا مصرعهم في واقعة مأساوية هزت مشاعر أهالي القرية، بعد اتهام أحد جيرانهم بارتكاب الجريمة.

وخيم الحزن على أرجاء القرية، حيث توافد المئات من الأهالي لتشييع جثامين الأطفال إلى مثواهم الأخير، وسط حالة من الصدمة والانهيار بين ذويهم وأقاربهم.

ورصدت «فيتو» لحظات إنسانية مؤلمة، ظهرت خلالها والدة الأطفال وهي تجلس بجوارهم داخل سيارة نقل الموتى، تمسح على رأس أحدهم وتبكي في حالة من الانهيار التام، غير مصدقة رحيلهم المفاجئ.

وبحسب ما تم رصده، مكثت والدة الأطفال بجوار جثامينهم لبعض الوقت، قبل أن يتم إنزال النعوش وحملها لأداء صلاة الجنازة، في مشهد أبكى كل من حضر وترك أثرا بالغا في نفوس الأهالي.

التفاصيل الكاملة لمقتل 3 أطفال بالمنوفية

وكشف مصدر أمني بمحافظة المنوفية تفاصيل العثور علي جثامين 3 أطفال بقرية الراهب التابعة لمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، داخل أحد المنازل المهجورة بالقرية.

وكشف المصدر عن أن المتهم قام بإنهاء حياتهم بقطعة قماش استخدمها فى خنق الأطفال الثلاثة، بعد أن ترصد لهم بمعرفته المسبقة لموعد ذهابهم للحضانة، وقام باختطافهم والإجهاز عليهم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أنه قام بعد ذلك بالذهاب بهم للمنزل المهجور الخاص بأحد أقارب الجاني، وأنه قام بذلك انتقامًا من والدهم لوجود خلافات سابقة بينهما.

الأجهزة الأمنية بالمنوفية تنجح فى إلقاء القبض على المتهم بقتل صغار المنوفية

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية في إلقاء القبض على المتهم بقتل ثلاثة أطفال خنقا داخل منزل مهجور بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم، في الواقعة التي هزت الرأي العام بالمحافظة.

وكانت قرية الراهب قد شهدت جريمة مأساوية بعد العثور على ثلاثة أطفال متوفين خنقا داخل منزل مهجور، بينهم شقيقان ونجلة عمهما، عقب تغيبهم لساعات عن منازلهم، والعثور عليهم في ظروف غامضة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، تمكنت قوات المباحث من تحديد هوية المتهم، وهو جار للأطفال معروف بسوء السلوك، وتم ضبطه بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهة المتهم بالأدلة، اعترف بارتكاب الجريمة، حيث تم اقتياده إلى ديوان المركز، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والعى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اطفال المنوفية مقتل 3 اطفال بالمنوفية اخبار حوادث المنوفية اطفال قرية الراهب جريمة قرية الراهب

مواد متعلقة

آخر فيديو لأطفال المنوفية الثلاثة قبل مقتلهم

من أمام مسرح الجريمة، تفاصيل صادمة في اعترافات المتهم بقتل 3 أطفال داخل منزل مهجور بالمنوفية (فيديو)

أهالي قرية الراهب يستعدون لتشييع جثامين الأطفال الثلاثة (صور)

كنت عايز أحرق قلب أبوهم عليهم، التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل 3 أطفال بالمنوفية

إخلاء مبنى ملحق بديوان عام محافظة المنوفية بعد نشوب حريق بالطابق الأرضي (فيديو)

العثور على 3 أطفال مخنوقين داخل منزل مهجور في المنوفية

ضبط مراقبة بعد تصوير امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية في المنوفية

محامي أسرة عروس المنوفية: والدة المتهم كشفت سبب الجروح بيده أمام النيابة (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية استولوا على مستندات من الشهر العقاري

رئيس شركة مياه بني سويف تتابع أعمال تجديد محطة صرف ننا بإهناسيا

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

الركراكي يكشف سبب إضاعة ركلة جزاء المغرب أمام السنغال وحقيقة الاتفاق على إهدارها

خبير استراتيجي يكشف مخططا عسكريا إسرائيليا لاحتلال الضفة الغربية والخليل والقدس

ثلاثي مصري ضمن التشكيل المثالي لكأس أمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صام النبي شهر شعبان كاملا ؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

مفتي الجمهورية: أخلاقيات المهن حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي (فيديو)

ما حكم من نطق بالشرك بسبب الوسواس القهري؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية