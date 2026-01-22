سبب تغريم مهاجم السكة الحديد 100 ألف جنيه وإحالته للتحقيق

18 حجم الخط

دوري المحترفين، اعتمد مجلس إدارة نادي السكة الحديد بقيادة الدكتور محمد حسين عبدالعزيز، المذكرة المقدمة من مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم الكابتن وليد أنور، والمتضمنة إيقاف اللاعب مصطفى حمادة وتحويله للتحقيق، مع إيقاف مستحقاته، وتوقيع غرامة مالية قدرها 100,000 جنيه تُخصم من مستحقاته، على أن يؤدي تدريباته منفردًا.

وأكد نادي السكة الحديد أن الانضباط والالتزام خط أحمر ولا تهاون فيه وذلك بعد انقطاع عن التدريبات.

وتتكون مسابقة القسم الثاني (أ) أو ما يعرف بـ دوري المحترفين من (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول عدد 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني (ب) ناديان.

وكان السكة الحديد يهزم المنصورة 1-0 في الجولة العشرين في دوري المحترفين.

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

طنطا ضد أبو قير للأسمدة 1ـ1

الترسانة ضد القناة 0ـ2

راية ضد مسار 1ـ1

لافيينا ضد الداخلية 3ـ1

بترول أسيوط ضد الإنتاج الحربي 2ـ1

المنصورة ضد السكة الحديد 0ـ1

