نقيب الأطباء يبحث مع محافظ المنوفية دعم القطاع الصحي وتطوير الخدمات

18 حجم الخط

التقى اليوم الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، باللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد القرش، نقيب أطباء المنوفية، في إطار حرص نقابة أطباء مصر على دعم وتطوير القطاع الصحي وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة.

وناقش اللقاء عددا من الملفات والقضايا المشتركة المتعلقة بدعم القطاع الصحي، وسبل تحسين بيئة عمل الأطباء داخل المنشآت الصحية، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يضمن أداء رسالتهم الطبية على الوجه الأمثل، فضلا عن مناقشة سبل الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في ضوء ما تشهده محافظة المنوفية من إنشاء صروح طبية جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية الصحية.

تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين نقابة الأطباء والأجهزة التنفيذية بالمحافظات

وخلال اللقاء، أكد نقيب أطباء مصر أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين نقابة الأطباء والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، مشددا على الدور المحوري للنقابة في دعم الأطباء وتوفير التدريب المهني المستمر، بما يواكب التطور العلمي والطبي ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية.

كما ثمن الدكتور أسامة عبد الحي الجهود الكبيرة التي يبذلها محافظ المنوفية للنهوض بالقطاع الصحي، وما تشهده المحافظة من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات الخدمية، خاصة في مجال الصحة، بما ينعكس إيجابا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، رحب محافظ المنوفية بنقيب أطباء مصر، مؤكدا تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به نقابة الأطباء كشريك أساسي في دعم القطاع الصحي وتوفير التدريب المناسب للأطباء لمواكبة التطور في أداء الخدمة.



وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق الكامل بين النقابة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل توفير أوجه الرعاية للنهوض بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.