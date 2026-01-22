تكريم خاص لعاملة النظافة بالأهرامات، «أوراسكوم بيراميدز» تكافئ منى عبد الرازق ماديًّا ومعنويًّا

18 حجم الخط

أكد مصدر في شركة أوراسكوم بيراميدز، أن المهندس عمرو جزارين رئيس الشركة، حرص على تكريم منى عبد الرازق عاملة النظافة التي انتشر لها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تفانيها في العمل وسرعتها.

“أوراسكوم بيراميدز” تكرم عاملة النظافة منى عبد الرازق

وبيَّن المصدر أن منى عبد الرازق إحدى العاملات بشركة أوراسكوم بيراميدز، مسؤولة عن تطوير تجربة الزيارة بمنطقة هضبة الأهرامات، وتم تصوير هذا المقطع داخل مركز الزوار، والذي يُعد أول مزار ضمن تجربة الزيارة الجديدة بهضبة أهرامات الجيزة، وليس داخل المتحف المصري الكبير.

منى عبد الرازق، فيتو

ولفت إلى حرص شركة “أوراسكوم بيراميدز” على التدريب المستمر للعاملين في القطاع السياحي، خاصة من يتعاملون بشكل مباشر مع الزوار، وذلك في جميع محطات تجربة الزيارة.

المهندس عمرو جزارين يمنح منى عبد الرازق مكافأة مالية وشهادة تقدير

وفي هذا الإطار، منح المهندس عمرو جزارين العاملة منى عبد الرازق، مكافأة مالية خاصة، إلى جانب شهادة تقدير، تأكيدًا على حرص الشركة على دعم النماذج المتميزة، وتحفيز العاملين على الالتزام والاحترافية فى أداء مهامهم اليومية.

منى عبد الرازق، فيتو

وقد انتشر فيديو قصير على مواقع التواصل، صورته سائحة أجنبية داخل مركز الزوار بمنطقة الأهرامات، أظهر إحدى العاملات وهي تؤدي عملها بابتسامة وبقدر كبير من الحرفية، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين، الذين اعتبروا المشهد نموذجًا مشرفًا للإخلاص فى العمل، ودعوا إلى تكريمها ودعم العاملين في المواقع السياحية الكبرى، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من الزائرين التي تشهدها المنطقة يوميًّا.

