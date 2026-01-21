الأربعاء 21 يناير 2026
صحة ومرأة

مخاطر النوم على البطن وتأثيره على الرقبة والأعصاب والرئة

النوم على البطن
النوم على البطن
مخاطر النوم على البطن، النوم من أهم العوامل الأساسية للحفاظ على صحة الجسم والعقل، وتلعب وضعية النوم دور كبير في جودة النوم وصحة العمود الفقري والأعضاء الداخلية.

وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص يفضلون النوم على البطن ويشعرون بالراحة في هذه الوضعية، إلا أن الأطباء وخبراء النوم يحذرون من الاستمرار فيها بسبب أضرارها الصحية المتعددة على المدى القصير والطويل.

مخاطر النوم على البطن 

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن من مخاطر النوم على البطن:-

  • عند النوم على البطن يضطر الشخص إلى إدارة رأسه إلى أحد الجانبين لفترات طويلة، مما يسبب ضغط شديد على فقرات الرقبة والأعصاب، وقد يؤدي ذلك إلى تيبس الرقبة عند الاستيقاظ، وصداع متكرر، وتشنج عضلات الرقبة والكتفين.
  • هذه الوضعية تمنع العمود الفقري من البقاء في وضعه الطبيعي المستقيم، مما يؤدي إلى آلام أسفل الظهر، وضغط زائد على الفقرات القطنية، وزيادة احتمالية الإصابة بالانزلاق الغضروفي مع الوقت.
مخاطر النوم على البطن 
مخاطر النوم على البطن 
  • النوم على البطن يضع وزن الجسم بالكامل على الصدر والبطن، وهو ما يسبب صعوبة في التنفس العميق، وتقليل كفاءة الرئتين أثناء النوم، والشعور بضيق التنفس لدى مرضى الربو أو الحساسية الصدرية.
  • قد تؤثر هذه الوضعية سلبا على الجهاز الهضمي، حيث تزيد من ضغط المعدة على الأمعاء، وترفع احتمالية الإصابة بالحموضة وارتجاع المريء، وتسبب عسر الهضم والانتفاخ خاصة بعد تناول وجبة دسمة.
  • تأثير سلبي على الثديين، حيث أن الضغط المستمر على أنسجة الثدي، تسبب ترهل مبكر مع مرور الوقت، وشعور بعدم الراحة أو الألم.
  • النوم على البطن للحامل، خاصة في الشهور المتقدمة، قد يؤدي إلى ضغط على الجنين، وصعوبة في الدورة الدموية، وزيادة آلام الظهر والحوض.
  • النوم بهذه الوضعية يؤدي إلى احتكاك الوجه بالوسادة لفترات طويلة، وظهور التجاعيد المبكرة وخطوط النوم، وزيادة فرص ظهور حب الشباب نتيجة انسداد المسام والبكتيريا.
  • يسبب ضغط على الأوعية الدموية، وتنميل في الأطراف، وضعف تدفق الدم خاصة للذراعين والقدمين.
