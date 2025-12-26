18 حجم الخط

الوجبات السريعة من الأكلات الأكثر انتشارا على مستوى العالم، حيث يقبل على تناولها الكبار والصغار وللأسف فى المقابل يتم إهمال تناول الطعام فى المنزل.

ومع تنوع وانتشار الوجبات السريعة أصبحت الكثير من الأمهات تعتمد عليها دون الوعى بمدى مخاطرها على صحة الأطفال.

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن أحدث الإحصاءات الأمريكية توضح أن أكثر من 36% من الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة يتناولون الوجبات السريعة يوميا، ويشكل هذا النوع من الطعام نحو 13.8% من السعرات الحرارية اليومية لديهم، وللأسف الوجبات السريعة أصبحت منتشرة فى عالمنا العربي وفى مصر بشكل خاص.

مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال

مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال

واضاف شبيب، أن من مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال:-

السمنة المفرطة، وترتبط الوجبات السريعة الغنية بالسعرات، والدهون والسكريات بارتفاع مؤشر السمنة لدى الأطفال، وهي مشكلة صحية عالمية متنامية.

حساسية الصدر والربو، والأطفال والمراهقون الذين يتناولون وجبات سريعة 3 مرات أو أكثر أسبوعيا معرضون لزيادة شدة أعراض الربو بنسبة تصل إلى حوالي 39% مقارنة بالآخرين.

الحساسية الجلدية ومشاكل الجهاز التنفسي، والدراسة نفسها أظهرت أن الوجبات السريعة مرتبطة بزيادة فرص الإكزيما وحساسية الأنف بسبب الدهون غير الصحية ومكوناتها الضارة.

وتابع، أنه لا يوجد “حد آمن” عالمي ثابت، لكن جميع الأطباء وأنا أيضا ننصح بأن يكون تناول الوجبات السريعة نادر جدا للأطفال، وأن يكون الأساس غذاء متوازن غني بالخضروات، والبروتينات الصحية، والفواكه والحبوب الكاملة.

وأوضح الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الاعتماد الدائم على الوجبات السريعة يؤدي إلى نقص الفيتامينات والمعادن، وزيادة السعرات الفارغة، لذا يجب الإقلال من تقديم الوجبات السريعة قدر الإمكان، واستبدالها بخيارات صحية تدعم نمو الأطفال وتعزز من صحتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.