تحذير خطير من قلة النوم: يتسبب في 8 أمراض منها الجلطة الدماغية

كشفت أخصائية طب أعصاب، عن مخاطر قلة النوم، والأمراض التي يتسبب فيها.

وقال الدكتورة جانينا أزيفيدو سانتوس باتشيكو أخصائية طب الأعصاب، إن النوم أقل من سبع ساعات يوميًّا يزيد من خطر الإصابة بـ 8 أمراض.



وأشارت إلى أن هذه الأمراض تشمل ارتفاع ضغط الدم، واحتشاء عضلة القلب، والجلطة الدماغية، والسمنة، وداء السكري، والخرف، والاكتئاب، واضطراب القلق.

وأوضحت الطبيبة أن قلة النوم تؤدي إلى اختلال تنظيم هرمونات التوتر والتمثيل الغذائي، وتزيد من الالتهابات وارتفاع ضغط الدم، كما تؤثر سلبًا في وظائف القلب والأوعية الدموية. ويزيد اختلال التمثيل الغذائي وإنتاج الأنسولين من خطر الإصابة بالسمنة وداء السكري.

بالإضافة إلى ذلك، تسبب قلة النوم إجهادًا مزمنًا للجهاز العصبي، وتساهم في تطور الاضطرابات النفسية، وتؤدي إلى تدهور الذاكرة والانتباه. كما يعاني الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم من النعاس المستمر وبطء ردود الفعل، ما يزيد من احتمال وقوع حوادث الطرق والحوادث الصناعية.

ونصحت الطبيبة لتحسين جودة النوم بالخلود إلى النوم في نفس الوقت يوميا، وإبقاء غرفة النوم مظلمة، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية في الفترة المسائية.

