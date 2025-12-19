مخاطر الدهون المشبعة على الجسم وما هي البدائل الصحية

18 حجم الخط

تصنف الدهون المشبعة غالبا في الثقافة الغذائية كعدو أول للصحة، ويُنظر إليها بوصفها “عدو” غذائي يهدد سلامة الجسم.

ما هي الدهون المشبعة؟

من الناحية العلمية، الدهون المشبعة هي مركبات كيميائية تتكون من سلاسل من ذرات الكربون والهيدروجين، حيث ترتبط كل ذرة كربون بأقصى عدد ممكن من ذرات الهيدروجين، ومن هنا جاءت تسمية "مشبعة"، وتتميز هذه الدهون بكونها تتحول إلى كتلة صلبة أو متجمدة في درجة حرارة الغرفة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

مصادر مفاجئة للدهون المشبعة

بينما يربط الكثيرون هذه الدهون باللحوم فقط، إلا أنها تتواجد في قائمة واسعة من الأطعمة تشمل:

المصادر الحيوانية: اللحوم الحمراء (البقر، الضأن، العجول)، اللحوم المصنعة (السجق، المرتديلا، السلامي)، والدواجن (خاصة مع الجلد).

منتجات الألبان: الحليب كامل الدسم، الزبدة، الجبن، والمثلجات.

المصادر النباتية: زيت جوز الهند، زيت النخيل، وزيت نواة النخيل.

الأطعمة المصنعة: المقليات، المخبوزات والحلويات، والوجبات الخفيفة مثل الرقائق والمقرمشات.

المخاطر الصحية للدهون المشبعة

تؤكد الدراسات أن الإفراط في تناول الدهون المشبعة يؤدي إلى سلسلة من المشكلات الصحية المزمنة، أبرزها:

ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL): وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، حيث يسبب تراكم اللويحات في الشرايين، مما قد يؤدي لنوبات قلبية أو سكتات دماغية.

زيادة الوزن والسمنة: نظرا لكثافتها السعرية العالية، يساهم استهلاكها المفرط في زيادة الوزن، وهو محرك أساسي للسكري وبعض أنواع السرطان.

مقاومة الأنسولين: مما يزيد من احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

صحة الكبد: قد تؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني، خاصة لدى من يعانون من زيادة الوزن.

الالتهابات: تشير الأبحاث إلى أن الحميات العالية بالدهون المشبعة قد تحفز الالتهابات المزمنة في الجسم.

لماذا يحتاج الجسم للدهون المشبعة؟

على عكس الشائع، لا يوصي بالامتناع التام عن هذه الدهون، فوجودها بكميات معتدلة ضروري لـ:

دعم إنتاج الهرمونات

تعزيز مستويات الطاقة في الجسم.

مساعدة الجسم على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون (A, D, E, K).

السر يكمن في اختيار المصادر الطبيعية؛ فتناول قطعة لحم بقري عجالي أو منتجات ألبان قليلة الدسم يمنح الجسم فيتامينات ومعادن ضرورية، وهو ما لا توفره "أصابع الجبن المقلية" أو الحلويات المصنعة.

كيفية تحقيق التوازن غذائي

يجل إلا تتجاوز الدهون المشبعة نسبة 6% من السعرات اليومية (حوالي 13 جراما)، بينما ترفع التوجيهات، ولتحقيق هذا التوازن، يقترح:

تقليل الحصص خاصة عند تناول اللحوم والأجبان.

البحث عن البدائل عن طريق استبدال الدهون المشبعة ببروتينات نباتية مثل البقوليات والعدس والمكسرات.

قراءة الملصقات الغذائية، والحذر من المنتجات "خالية الدسم" التي قد تحتوي على سكريات مضافة لتعويض الطعم.

جعل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة للمناسبات الخاصة وعطلات نهاية الأسبوع، واعتمد الأطعمة الكاملة (فواكه، خضروات، حبوب كاملة) كخيار أساسي يومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.