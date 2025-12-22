مخاطر الاستحمام بالماء البارد فى الشتاء، استشاري باطنة يكشف

18 حجم الخط

أكد الدكتور أيمن رشوان، استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء، أن الاستحمام الآمن خلال فصل الشتاء يجب أن يكون بماء فاتر يتراوح بين الدافئ والبارد، محذرًا من مخاطر الاستحمام بالماء البارد، خاصة للأطفال ومرضى القلب.

التعرض المفاجئ للماء البارد قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ "انعكاس الغوص"

وأوضح أيمن رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التعرض المفاجئ للماء البارد قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ "انعكاس الغوص"، حيث يتأثر العصب الوجهي ويرسل إشارات مفاجئة للقلب تؤدي إلى بطء ضرباته بشكل حاد، ما قد يسبب انخفاضًا شديدًا في النبض، فقدان الوعي، أو توقف القلب لدى بعض الحالات، لاسيما من يعانون مشكلات قلبية.

وشدد أيمن رشوان، على تجنب سكب الماء البارد على الوجه في الطقس البارد لما له من تأثير فوري وخطير على ضربات القلب، مشيرًا إلى أن ما يُتداول بشأن فوائد الاستحمام بالماء البارد لا يستند إلى دراسات مؤكدة، وإنما نظريات وأبحاث غير حاسمة.

وحذر من الإفراط في استخدام الماء الساخن، موضحًا أنه قد يؤدي إلى "متلازمة الجاكوزي" نتيجة تحسس رئوي من بروتينات بعض الميكروبات التي تنشط في درجات الحرارة العالية، ما قد يسبب صعوبة في التنفس، مؤكدًا أن استحمام الأطفال بمياه باردة صباحًا في الأجواء الشتوية قد يؤدي إلى فقدان الوعي، منبهًا إلى خطورة "عضة البرد" الناتجة عن التعرض لدرجات حرارة منخفضة، والتي تؤثر على الأطراف وتزداد احتمالاتها لدى الأطفال وكبار السن.

