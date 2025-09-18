مخاطر النوم على الظهر، النوم على الظهر من العادات الشائعة التى يتبعها الكبار والصغار للراحة والاسترخاء، وبالفعل هى يساعد على الراحة.

ومخاطر النوم على الظهر، عديدة وبالرغم من أنها نومة مريحة إلا أن اتباعها لفترات طويلة يسبب مشاكل عديدة وآلام بالظهر.

ويقول الدكتور محمد عمارة استشارى أمراض العظام والمفاصل، إن النوم على الظهر يعد من أوضاع النوم الشائعة، إذ يفضله كثيرون لأنه يتيح للجسم الاسترخاء ويقلل الضغط على بعض المفاصل، ومع ذلك، فإن المبالغة في اعتماد هذا الوضع لفترات طويلة قد تحمل بعض المخاطر الصحية، خاصة عند من لديهم مشكلات تنفسية أو هيكلية، أو النساء الحوامل.

مخاطر النوم على الظهر

مخاطر النوم على الظهر لفترات طويلة

وأضاف عمارة، أن من مخاطر النوم على الظهر لفترات طويلة:-

تفاقم الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم، في وضع الاستلقاء على الظهر تميل عضلات الحلق واللسان للارتخاء إلى الخلف، مما يعيق مجرى الهواء ويزيد احتمالية الشخير أو الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي، وهي حالة تتسبب في توقف التنفس للحظات أثناء النوم.

ضغط إضافي على العمود الفقري والرقبة، البقاء لفترات طويلة مستلقيا على الظهر من دون دعم جيد للرقبة وأسفل الظهر قد يؤدي إلى تيبس عضلات العنق، وألم أسفل الظهر، وقد يزيد من مشكلات الانزلاق الغضروفي أو آلام الفقرات القطنية.

مشكلات الهضم والارتجاع المريئي، وقد يؤدي النوم على الظهر بعد تناول وجبة دسمة إلى ارتداد حمض المعدة إلى المريء، خاصة إذا كان الرأس في مستوى الجذع نفسه، ما يسبب حرقة المعدة واضطرابات في الهضم.

تأثير سلبي على الدورة الدموية، عند الاستلقاء على الظهر لفترة طويلة قد يتباطأ تدفق الدم من الأطراف إلى القلب، ما قد يسبب تورم القدمين أو الشعور بالخدر في الساقين عند بعض الأشخاص.

زيادة المخاطر للحامل في المراحل المتقدمة، ويحذر النساء الحوامل، خصوصا بعد الشهر السادس، من النوم لفترة طويلة على الظهر، لأن وزن الرحم قد يضغط على الوريد الأجوف السفلي، فيعيق تدفق الدم إلى القلب، مما يؤدي إلى الدوخة وانخفاض ضغط الدم، وقد يؤثر في تدفق الدم للمشيمة.

إجهاد العضلات وضعف جودة النوم، وضع اليدين أو القدمين في وضعيات غير مريحة أثناء النوم على الظهر قد يسبب تيبس العضلات أو تنميل الأطراف، كما أن أي انقطاع في التنفس يؤدي إلى تقطع النوم والشعور بالإرهاق صباحا.

نصائح للحد من أضرار النوم على الظهر

وتابع، وللحد من مخاطر النوم على الظهر، يجب إتباع بعض النصائح، منها:-

استخدام وسادة مناسبة تدعم الرقبة وتحافظ على انحناء العمود الفقري الطبيعي.

وضع وسادة صغيرة تحت الركبتين لتخفيف الضغط على أسفل الظهر.

تجنب الاستلقاء على الظهر مباشرة بعد الأكل، وانتظار ساعتين على الأقل بعد الوجبة.

للحامل يفضل النوم على الجانب الأيسر لتعزيز تدفق الدم إلى الجنين والرحم.

إذا كان الشخص يعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم أو الشخير، ينصح بتغيير وضعية النوم إلى الجانب، أو استشارة الطبيب.

القيام بتمارين التمدد الخفيفة صباحا لتخفيف تيبس العضلات وتحفيز الدورة الدموية.

