تفاقم المشكلة بدلا من علاجها، هيئة الدواء تكشف مخاطر الإفراط في نقط الأنف

حذرت هيئة الدواء المصرية من عدد من الممارسات الخاطئة في استخدام الأدوية، لما لها من آثار صحية خطرة على الجسم.

أكدت هيئة الدواء ضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية وعدم تناول أي دواء دون استشارة صيدلي.



وأوضحت هيئة الدواء أن استخدام نقط الأنف المحتوية على مواد قابضة لفترة تتجاوز ثلاثة أيام قد يؤدي إلى حدوث احتقان مزمن، إضافة إلى إلحاق أضرار بالغشاء المخاطي للأنف، ما يزيد من حدة المشكلة بدلًا من علاجها.

خطورة استخدام أدوية موصوفة لأشخاص آخرين

وشددت على خطورة استخدام أدوية موصوفة لأشخاص آخرين، حتى إن كانت الأعراض متشابهة، موضحة أن اختلاف التشخيص يستلزم اختلاف العلاج، وأن تناول دواء غير مناسب قد يسبب مضاعفات صحية جسيمة.

ترك الأدوية في أماكن غير مناسبة مثل السيارة أو الحمام

كما نبهت هيئة الدواء إلى ضرورة التخزين الصحيح للأدوية، محذرة من تركها في أماكن غير مناسبة مثل السيارة أو الحمام، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة إلى تلف الدواء وفقدان فعاليته.



وأكدت هيئة الدواء المصرية أن مزج الأدوية مع بعض الأطعمة أو المشروبات قد يسبب تداخلات دوائية خطرة أو يقلل من فاعلية العلاج، مثل تناول بعض الأدوية مع الشاي أو خلط الأعشاب مع أدوية السيولة.



فيما حذرت هيئة الدواء من إعطاء أدوية الكحة للأطفال دون استشارة الطبيب أو الصيدلي، مشيرة إلى أن بعض الأنواع قد تسبب أضرارًا خطرة إذا استخدمت بطريقة خاطئة أو في أعمار غير مناسبة.



ودعت هيئة الدواء المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الطبية، وطلب المشورة المتخصصة قبل تناول أي دواء، حفاظًا على الصحة العامة وتجنبًا للمخاطر المحتملة.

