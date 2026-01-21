ضبط قائد دراجة نارية بتهمة دهس سيدة أثناء سيرها في كفر الشيخ

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بكفر الشيخ ملابسات منشور مدعوم بصور على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر اصطدام قائد دراجة نارية متهور بإحدى السيدات أثناء سيرها.

وأفادت التحريات بأن قائد الدراجة النارية كان يسير برعونة ما أدى إلى إصابة السيدة دون قصد، وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" وقائدها طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ممارسة الأعمال المنافية للآد اب بـ محافظة الإسكندرية

وعلى جانب آخر، ضبطت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، عاطل وسيدة لقيامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بـ محافظة الإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص وسيدة، باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية وبحوزتهما (2 هاتف محمول " بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي")، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

