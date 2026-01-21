الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قائد دراجة نارية بتهمة دهس سيدة أثناء سيرها في كفر الشيخ

المتهم
المتهم
18 حجم الخط

كشفت  أجهزة الأمن بكفر الشيخ ملابسات منشور مدعوم بصور على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر اصطدام قائد دراجة نارية متهور بإحدى السيدات أثناء سيرها.

وأفادت التحريات بأن قائد الدراجة النارية كان يسير برعونة ما أدى إلى إصابة السيدة دون قصد، وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" وقائدها طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وتولت  النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ممارسة الأعمال المنافية للآداب بـ محافظة الإسكندرية

وعلى جانب آخر، ضبطت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، عاطل وسيدة لقيامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بـ محافظة الإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص وسيدة، باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية وبحوزتهما (2 هاتف محمول " بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي")، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كفر الشيخ حادث مروري اصابة سيدة دراجة نارية بدون لوحات ضبط المتهم النيابة العامة الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

دعارة أون لاين، ضبط عاطل وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

ضبط تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بالقاهرة والجيزة

ضبط عصابة دولية للنصب على المواطنين عبر منصة "CANLOP"

احنا جنودك، أوبريت وطني في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 74 (فيديو)

ضبط 8 أطنان دقيق مهرب و8 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط 117 ألف مخالفة مرورية و58 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

ضبط صاحب شركة متهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالإسكندرية

الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات فيديو عن تعطيل إجراءات وحدة مرور بالجيزة
ads

الأكثر قراءة

السيسي: القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة

كأس مصر، المصري وزد إف سي يتعادلان سلبيا ويلجآن للوقت الإضافي (صور)

الحكومة تقرر فسخ التعاقد مع المخالفين لشروط سداد أراضي الدولة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

غدا، بدء تخصيص شقق الإسكان المتنوع بالإسماعيلية

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

خدمات

المزيد

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالنجاة من الكروب والأزمات

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية