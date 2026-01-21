الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 8 أطنان دقيق مهرب و8 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

دقيق
دقيق
18 حجم الخط

واصلت  وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار حماية المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة، شن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة،  حملات مكبرة على المخابز السياحية الحرة والمدعمة، لرصد المخالفات المتعلقة بالبيع بأسعار تزيد عن السعر الرسمي أو عدم الإعلان عن الأسعار.


أسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط ما يقرب من 8 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم)، قبل طرحها للبيع في السوق السوداء، تمهيدًا لتوزيعه بشكل قانوني، وضمان عدم استغلال الدعم الحكومي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات الرادعة وفق القانون، مع استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

 

بقيمة 8 ملايين جنيه..ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وعلى جانب آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت حملات قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 8 ملايين جنيه.

وأكدت أجهزة الأمن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار حماية الاقتصاد القومي وضمان استقرار حركة العملات والأسواق المالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالنقد الاجنبي مكافحة جرائم الأموال العامة ضبط العملات الأجنبية الامن العام المضاربة بالعملات السوق المصرفي الاقتصاد القومي وزارة الداخلية قضايا مالية إجراءات قانونية

مواد متعلقة

ضبط صاحب شركة متهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالإسكندرية

الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات فيديو عن تعطيل إجراءات وحدة مرور بالجيزة

عيد الشرطة الـ 74، الداخلية تمنح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

الأجهزة الأمنية بالفيوم تنقذ مواطنًا محتجزًا داخل مصعد

حالة المرور اليوم، كثافات مرورية في القاهرة والجيزة والقليوبية

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

الأمن يضبط المتهم بخلع لافتة مرورية لسرقتها بالمنوفية

الأمن يكشف ملابسات فيديو ألفاظ خادشة للحياء بالشرقية وضبط المتهم بحوزته مخدرات
ads

الأكثر قراءة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات من الجيزة لأسوان لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

رئيس حزب إرادة جيل: الضريبة العقارية الحالية تحمل المواطن أعباء اضافية

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الأربعاء

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الأربعاء 21-1-2026

123.38 جنيه، سعر الريال العماني في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية