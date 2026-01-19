ضبط ناد صحى يستخدم للأعمال المنافية للآداب فى العجوزة

18 حجم الخط

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شخص لإدارته نادٍ صحي بدون ترخيص واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمحافظة الجيزة.

ضبط نادى صحى يستخدم للأعمال المنافية للآداب فى العجوزة

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية سابقة بإدارة ناد صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العجوزة، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية لراغبي المتعة.

ضبط المتهمين والمضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، جرى مداهمة النادي، وتم ضبط المتهم وبصحبته 3 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية سابقة، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

