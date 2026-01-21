احنا جنودك، أوبريت وطني في احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 74 (فيديو)

18 حجم الخط

أنتج قطاع الأعلام والعلاقات بوزارة الداخلية ، أوبريت وطنيا بعنوان «احنا جنودك»، يجسد روح التضحية والفداء التي يقدمها رجال الشرطة في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن؛ في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ74.

ويأتي الأوبريت ضمن الفعاليات الرسمية التي تنظمها وزارة الداخلية احتفالًا بذكرى 25 يناير، تأكيدًا على الدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية في مواجهة التحديات وحماية مقدرات الدولة والحفاظ على أمن المواطنين.

ويعكس أوبريت «احنا جنودك» رسالة ولاء وانتماء للوطن، ويبرز تضحيات رجال الشرطة وجهودهم المستمرة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، في مشهد فني وطني نال إشادة الحضور وتفاعلًا واسعًا.

وتواصل وزارة الداخلية تنظيم فعاليات متنوعة خلال احتفالات عيد الشرطة، تقديرًا لتضحيات الشهداء والمصابين، وتأكيدًا على استمرار مسيرة العطاء والعمل من أجل مصر.

وكانت وزارة الداخلية قد أنتجت أوبريت بعنوان" قد المسئولية"، فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ ٧٤.

