ضبط 117 ألف مخالفة مرورية و58 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 117,375 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير بدون تراخيص وتجاوز السرعة المقررة والوقوف العشوائي واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1,325 سائقًا وتبين إيجابية 52 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

وفي مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي تمكنت الحملات المرورية من ضبط 724 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب وشروط التراخيص والأمن والمتانة وفحص 101 سائقًا وتبين إيجابية 6 حالات تعاطي مواد مخدرة.

كما تم ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكما والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في إطار الحملات المرورية والانضباطية التي تنفذها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن وسلامة الطرق.

