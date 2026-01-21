ضبط صاحب شركة متهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي بالإسكندرية

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على صاحب شركة لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه" متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظة الإسكندرية.



وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال مالك شركة – مقيم بالإسكندرية؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحقيقات ارتكاب غسل الأموال عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات).



وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

