طريقة عمل شوربة السبانخ والعدس، وجبة شتوية غنية بالفوائد

طريقة عمل شوربة السبانخ والعدس من الأطباق الصحية المتكاملة التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لأيام الشتاء الباردة أو كوجبة خفيفة مشبعة في أي وقت من العام.

تتميز هذه الشوربة بسهولة تحضيرها، وتوفر مزيجًا غنيًا من البروتين النباتي، الألياف، الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، خاصة للنساء والأطفال وكبار السن.

فوائد شوربة السبانخ والعدس

قبل التطرق إلى طريقة التحضير، من المهم الإشارة إلى الفوائد الصحية لهذه الشوربة. فالعدس يُعد من أفضل مصادر البروتين النباتي، كما يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تحسين الهضم وتعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول. أما السبانخ فهي غنية بالحديد، حمض الفوليك، فيتامين C، وفيتامين K، مما يجعلها داعمًا قويًا لصحة الدم والعظام والمناعة. وعند دمج العدس مع السبانخ، نحصل على وجبة متوازنة تُمد الجسم بالطاقة دون إرهاق الجهاز الهضمي.

مكونات عمل شوربة السبانخ والعدس

كوب عدس (أحمر أو أصفر مغسول جيدًا)

حزمة سبانخ طازجة مغسولة ومفرومة

بصلة متوسطة مفرومة

فصّان من الثوم المفروم

جزرة متوسطة مبشورة أو مقطعة مكعبات صغيرة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كركم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

لتر ماء أو مرق خضار

عصير نصف ليمونة (اختياري)

طريقة عمل شوربة السبانخ والعدس

في قدر مناسب على نار متوسطة، يُسخن زيت الزيتون ثم تُضاف البصلة المفرومة ويُقلب حتى تذبل وتأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.

يُضاف الثوم المفروم ويُقلب لبضع ثوانٍ حتى تظهر رائحته دون أن يحترق.

تُضاف الجزر مع التقليب، ثم يُضاف العدس المغسول جيدًا ويُقلب مع المكونات لمدة دقيقة.

يُضاف الماء أو مرق الخضار، وتُترك الشوربة حتى تغلي، ثم تُخفف النار وتُترك لمدة 20–25 دقيقة حتى ينضج العدس تمامًا.

بعد نضج العدس، تُضاف السبانخ المفرومة والبهارات (الكمون، الكركم، الملح والفلفل الأسود)، وتُترك الشوربة على نار هادئة لمدة 5–10 دقائق فقط حتى تذبل السبانخ دون أن تفقد لونها أو قيمتها الغذائية.

يمكن استخدام الخلاط اليدوي لفرم الشوربة جزئيًا أو كليًا حسب الرغبة، للحصول على قوام كريمي ناعم.

في النهاية، يُضاف عصير الليمون (اختياري) لتعزيز النكهة وزيادة امتصاص الحديد الموجود في السبانخ.

نصائح لنجاح الشوربة

يُفضل عدم الإفراط في طهي السبانخ حتى لا تفقد فوائدها الغذائية.

يمكن إضافة رشة من الزنجبيل أو الشطة حسب الذوق لإعطاء دفء إضافي في الشتاء.

تُقدّم الشوربة ساخنة مع خبز محمص أو بجانب طبق سلطة خضراء خفيفة.

لماذا تُعد خيارًا مثاليًا؟

شوربة السبانخ والعدس ليست فقط وصفة اقتصادية وسهلة، بل هي أيضًا وجبة مناسبة للدايت، للنباتيين، ولمن يبحثون عن طعام صحي دون حرمان. كما أنها تساعد على تقوية المناعة، تحسين الهضم، ودعم مستويات الطاقة طوال اليوم.

في الختام، يمكن اعتبار شوربة السبانخ والعدس مثالًا رائعًا على كيفية تحويل مكونات بسيطة إلى وجبة مغذية ومريحة للجسم والنفس، مما يجعلها إضافة مثالية لمائدة الأسرة، خاصة في الأيام الباردة.

