طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة للتدفئة في الطقس البارد

شوربة البطاطس بالكريمة،
شوربة البطاطس بالكريمة
طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة، مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، تبحث الكثير من ربات البيوت عن أطباق تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية والشعور بالدفء.

وتعد شوربة البطاطس بالكريمة من أفضل الاختيارات التي تلبي هذه المتطلبات جميعا، فهي شوربة غنية، وكريمية القوام، سهلة التحضير، وتناسب جميع أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة.

مكونات عمل شوربة البطاطس بالكريمة:-

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة مكعبات

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

3 أكواب مرق دجاج أو خضار

1 كوب كريمة طبخ سائلة

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

رشة جوزة الطيب اختياري

ملعقة صغيرة زعتر أو روزماري اختياري

طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة

طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة:-

  • في قدر عميق على نار متوسطة، تذاب الزبدة ثم يضاف البصل ويقلب حتى يصبح شفاف وناعم.
  • يضاف الثوم ويقلب لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته دون أن يتحمر.
  • تضاف البطاطس المقطعة ويقلب الخليط جيدا.
  • يضاف الدقيق مع التقليب المستمر حتى يختفي طعمه النيئ.
  • يسكب مرق الدجاج أو الخضار تدريجيا مع التقليب لتجنب التكتلات.
  • تترك الشوربة على نار هادئة لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تنضج البطاطس تماما.
  • يستخدم الخلاط اليدوي لهرس الشوربة حتى تصبح ناعمة وكريمية القوام.
  • تعاد الشوربة إلى النار ويضاف الكريمة السائلة مع التقليب.
  • يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والزعتر حسب الرغبة.
  • تترك الشوربة تغلي غلوة خفيفة ثم ترفع من على النار.
  • تقدم ساخنة مع الخبز المحمص أو التوست بالثوم.
  • يمكن تزيين الوجه برشة بقدونس مفروم أو جبن مبشور.
  • تناسب وجبات العشاء الخفيفة في ليالي الشتاء الباردة.
  • لنجاح شوربة البطاطس بالكريمة، يفضل استخدام بطاطس نشوية للحصول على قوام كريمي أفضل.
  • لا تترك الشوربة تغلي بقوة بعد إضافة الكريمة حتى لا تنفصل.
  • يمكن التحكم في القوام بإضافة مرق أو حليب حسب الرغبة.
طريقة عمل شوربة القرنبيط بالثوم المحمص، وصفة شتوية بطعم غني وفوائد صحية

طريقة عمل شوربة الكوسة بالكاري، أكلة شتوية صحية

