شوربة الجزر بالبرتقال، عشاء شتوي خفيف بطعم مميز وفوائد صحية رائعة

شوربة الجزر بالبرتقال واحدة من الوصفات غير التقليدية التي تجمع بين الطعم الحلو الطبيعي والفوائد الغذائية العالية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاء خفيف، خاصة في أيام الشتاء أو عند الرغبة في وجبة دافئة لا تسبب ثِقلًا على المعدة.





تمتاز هذه شوربة الجزر بالبرتقال بقوامها الناعم ونكهتها المتوازنة بين الجزر والبرتقال، إضافة إلى سهولة تحضيرها بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت.



لماذا شوربة الجزر بالبرتقال خيار مثالي للعشاء؟



العشاء الخفيف يُنصح به للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتحسين جودة النوم، وشوربة الجزر بالبرتقال تحقق هذا الهدف بامتياز.

فهي منخفضة السعرات الحرارية، غنية بالألياف، وتساعد على الشعور بالشبع دون إرهاق المعدة.

كما أن البرتقال يضيف لمسة منعشة ونكهة مختلفة تميزها عن شوربات الخضار التقليدية.



مكونات شوربة الجزر بالبرتقال

لتحضير شوربة الجزر بالبرتقال تحتاجين إلى:

4 حبات جزر متوسطة الحجم

كوب عصير برتقال طبيعي طازج

بصلة صغيرة مفرومة

فص ثوم مهروس (اختياري)

ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 أكواب مرق خضار أو ماء

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة زنجبيل مطحون أو كمون (اختياري)

ملعقة صغيرة كريمة طبخ أو حليب جوز الهند (اختياري للتقديم)



طريقة تحضير شوربة الجزر بالبرتقال خطوة بخطوة



تحضير الخضار:

يُقشَّر الجزر ويُغسل جيدًا ثم يُقطَّع إلى حلقات متوسطة لتسهيل الطهي. تُفرم البصلة فرمًا ناعمًا.



تشويح المكونات:

في قدر متوسط على نار هادئة، يُسخَّن زيت الزيتون ثم تُضاف البصلة وتُقلَّب حتى تذبل ويصبح لونها شفافًا. يُضاف الثوم ويُقلَّب سريعًا دون أن يتحمر.



إضافة الجزر:

يُضاف الجزر إلى القدر ويُقلَّب مع البصل لبضع دقائق حتى يتشرب النكهات.



الطهي:

يُضاف مرق الخضار أو الماء، ويُترك الخليط حتى يغلي، ثم تُخفف النار ويُغطى القدر ويُترك لمدة 20 دقيقة تقريبًا حتى ينضج الجزر تمامًا.



الخلط:

بعد رفع القدر من النار، يُستخدم الخلاط اليدوي لهرس الشوربة حتى تصبح ناعمة ومتجانسة القوام.



إضافة البرتقال والتتبيل:

يُعاد القدر إلى نار هادئة، ويُضاف عصير البرتقال تدريجيًا مع التقليب، ثم يُتبل بالملح والفلفل والزنجبيل أو الكمون حسب الذوق. تُترك الشوربة على النار 5 دقائق فقط دون غليان قوي للحفاظ على نكهة البرتقال.



طريقة التقديم

تُقدَّم شوربة الجزر بالبرتقال ساخنة، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من الكريمة أو حليب جوز الهند على الوجه لإضفاء قوام كريمي وطعم أغنى. تُزين ببعض بشر البرتقال أو أوراق البقدونس، وتُقدَّم مع شريحة خبز محمص أو توست أسمر.

خطوات عمل شوربة الجزر بالبرتقال



الفوائد الصحية

الجزر غني بفيتامين A الذي يدعم صحة النظر والبشرة.

البرتقال مصدر ممتاز لفيتامين C الذي يقوي المناعة.

الشوربة تساعد على الترطيب، وتحسين الهضم، وتمنح إحساسًا بالدفء والراحة.

مناسبة للدايت ولمَن يعانون من اضطرابات المعدة الخفيفة.



نصائح لنجاح الوصفة

يُفضل استخدام عصير برتقال طازج غير مُحلَّى.

لا تُكثري من عصير البرتقال حتى لا يطغى الطعم الحامضي.

يمكن إضافة القليل من القرفة لإحساس شتوي دافئ.

في النهاية، تُعد شوربة الجزر بالبرتقال وصفة مبتكرة تجمع بين البساطة والطعم المميز، وتناسب كل من يبحث عن عشاء خفيف صحي ومختلف، يُرضي الذوق ويغذي الجسم دون إحساس بالذنب.

