طريقة عمل شوربة القرنبيط بالثوم المحمص، وصفة شتوية بطعم غني وفوائد صحية

18 حجم الخط

طريقة عمل شوربة القرنبيط بالثوم المحمص واحدة من ألذ وأخف الشوربات الشتوية التي تجمع بين الطعم الكريمي الغني والقيمة الغذائية العالية، دون الحاجة إلى مكونات ثقيلة أو دهون زائدة.

طريقة عمل شوربة القرنبيط بالثوم المحمص، مناسبة للنساء الباحثات عن وجبة دافئة وصحية في فصل الشتاء، كما تناسب من يتبعن نظامًا غذائيًا متوازنًا أو منخفض السعرات الحرارية.



يمتاز القرنبيط بقوامه الكريمي الطبيعي بعد الطهي، بينما يضيف الثوم المحمص نكهة عميقة ومميزة تجعل الشوربة مختلفة عن أي وصفة تقليدية.

فوائد القرنبيط والثوم في الشوربة

القرنبيط من الخضراوات الشتوية الغنية بالألياف، مما يساعد على تحسين الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول. كما يحتوي على فيتامين C الذي يعزز المناعة، وفيتامين K المهم لصحة العظام، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الخلايا من الالتهابات.

أما الثوم، وخاصة عند تحميصه، فيحتفظ بفوائده الصحية مع طعم أكثر هدوءًا وأقل حدة. الثوم معروف بدوره في تقوية الجهاز المناعي، وتحسين صحة القلب، والمساعدة في مقاومة نزلات البرد الشائعة في الشتاء.

المكونات الأساسية لشوربة القرنبيط

لتحضير شوربة القرنبيط بالثوم المحمص نحتاج إلى:

رأس قرنبيط متوسط الحجم، مغسول ومقطع إلى زهرات

رأس ثوم كامل

بصلة متوسطة مفرومة

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

مرق خضار أو ماء ساخن

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب (اختياري)

ملعقة صغيرة زعتر أو روزماري (اختياري)

ملعقتان كبيرتان كريمة طبخ خفيفة أو حليب (اختياري)

طريقة تحميص الثوم

يُقطع الجزء العلوي من رأس الثوم ليظهر الفصوص، ثم يُرش بالقليل من زيت الزيتون ويُلف بورق فويل. يوضع في فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30–40 دقيقة حتى يصبح طريًا وذهبي اللون. بعد ذلك يُترك ليبرد قليلًا ثم تُستخرج فصوص الثوم المهروسة بسهولة.

مكونات شوربة القرنبيط بالثوم

خطوات تحضير الشوربة

في قدر عميق، يُسخن زيت الزيتون على نار متوسطة، ثم تُضاف البصلة المفرومة وتُقلب حتى تصبح شفافة وناعمة. يُضاف القرنبيط ويُقلب لبضع دقائق حتى يتشرب نكهة البصل. بعد ذلك يُضاف الثوم المحمص المهروس ويُقلب الخليط برفق، فتبدأ رائحة الثوم الغنية في الظهور.

يُضاف مرق الخضار الساخن حتى يغطي القرنبيط بالكامل، ويُترك الخليط ليغلي ثم تُخفض النار ويُطهى لمدة 20 دقيقة تقريبًا حتى يصبح القرنبيط طريًا تمامًا. بعد ذلك تُرفع الشوربة من على النار وتُضرب بالخلاط اليدوي أو في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي.

اللمسة الأخيرة والتقديم

تُعاد الشوربة إلى النار، ويُضاف الملح والفلفل وجوزة الطيب حسب الذوق. يمكن إضافة القليل من الكريمة أو الحليب للحصول على قوام أغنى وطعم أكثر نعومة، مع التقليب الجيد وتسخينها دون غليان قوي.

تُقدم شوربة القرنبيط بالثوم المحمص ساخنة، ويمكن تزيينها برشة فلفل أسود طازج أو زيت زيتون، أو ببعض قطع الخبز المحمص الصحي. هذه الشوربة مثالية كوجبة عشاء خفيفة أو كمقبل دافئ قبل الوجبة الرئيسية، وتناسب الأجواء الشتوية الباردة وتمنح الجسم شعورًا بالدفء والراحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.