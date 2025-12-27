شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر

18 حجم الخط

شوربة شوفان باللبن والخضار، في كثير من الأحيان نضطر لتناول العشاء في وقت متأخر بسبب ضغوط العمل أو المسؤوليات الأسرية، وهنا تظهر الحاجة إلى وجبة خفيفة لا تُرهق المعدة ولا تؤثر سلبًا على النوم أو الوزن.

وتُعد شوربة الشوفان باللبن والخضار واحدة من أفضل الخيارات الصحية التي تجمع بين الإشباع والخفة في آن واحد، فضلًا عن قيمتها الغذائية العالية وسهولة تحضيرها.

لماذا شوربة الشوفان باللبن والخضار؟

الشوفان من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف، خاصة ألياف البيتا جلوكان، التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وتحسّن الهضم. أما اللبن فيمد الجسم بالكالسيوم والبروتين الضروري لصحة العظام والعضلات، بينما تضيف الخضروات الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعل هذه الشوربة وجبة متكاملة وخفيفة تناسب العشاء المتأخر دون إحساس بالثقل أو التخمة.

مكونات عمل شوربة الشوفان باللبن والخضار

نصف كوب شوفان

كوب ونصف لبن قليل الدسم

كوب ماء أو مرق خضار خفيف

حبة جزر صغيرة مبشورة

نصف كوسة مبشورة

نصف بصلة صغيرة مفرومة ناعم

ملعقة صغيرة زيت زيتون

ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود

رشة كمون أو جوزة الطيب (اختياري)

ملعقة صغيرة بقدونس أو شبت مفروم (للتقديم)

مكونات شوربة الشوفان



طريقة تحضير شوربة الشوفان باللبن والخضار

في قدر على نار هادئة، يُسخّن زيت الزيتون ويُضاف البصل ويُقلّب حتى يذبل دون أن يتغير لونه.

تُضاف الكوسة والجزر المبشوران، ويُقلب الخليط لمدة دقيقتين حتى تخرج نكهة الخضار.

يُضاف الشوفان ويُقلّب سريعًا مع الخضار حتى يتشرب النكهات.

يُضاف الماء أو مرق الخضار ويُترك الخليط حتى يبدأ في الغليان الخفيف.

تُخفّض النار ويُترك لمدة 5–7 دقائق حتى يبدأ الشوفان في النضج ويصبح قوام الشوربة متماسكًا قليلًا.

يُضاف اللبن تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى لا يتكتل، ثم يُتبّل بالملح والفلفل والتوابل حسب الرغبة.

تُترك الشوربة على نار هادئة لمدة دقيقتين إضافيتين فقط، ثم تُرفع من على النار.

تُقدّم ساخنة، وتُزيّن بالبقدونس أو الشبت.



فوائد شوربة الشوفان باللبن والخضار للعشاء

خفيفة على المعدة: لا تسبب الانتفاخ أو الحموضة، مما يجعلها مثالية قبل النوم.

تساعد على النوم الهادئ: خالية من الدهون الثقيلة والبهارات الحادة.

مناسبة للدايت: سعراتها الحرارية معتدلة وتمنح إحساسًا بالشبع.

تحسّن الهضم: الألياف الموجودة في الشوفان والخضار تدعم صحة الجهاز الهضمي.

مغذية: تمد الجسم بالبروتين والكالسيوم والفيتامينات الضرورية دون إرهاق.



نصائح لنتيجة أفضل

يمكن استخدام اللبن النباتي (مثل لبن الشوفان أو اللوز) لمن يعانون من حساسية اللاكتوز.

يُفضّل عدم الإكثار من الملح في العشاء المتأخر لتجنب احتباس السوائل.

يمكن إضافة القليل من البروكلي أو السبانخ لزيادة القيمة الغذائية دون زيادة السعرات.



شوربة الشوفان باللبن والخضار ليست مجرد طبق دافئ، بل خيار ذكي لكل من يبحث عن عشاء خفيف، صحي، وسريع التحضير. تجمع بين الطعم اللطيف والقيمة الغذائية، وتناسب مختلف الأعمار، خاصة لمن يهتمون بصحتهم أو يتبعون نمط حياة متوازن. إذا كنتِ تبحثين عن بديل عملي للعشاء المتأخر دون تأنيب ضمير، فهذه الشوربة هي الاختيار الأمثل.

