طريقة عمل شوربة العدس التركية لمذاق غني وتدفئة أكثر فى الشتاء

18 حجم الخط

طريقة عمل شوربة العدس التركية، شوربة العدس التركية من أشهر الأطباق التقليدية في المطبخ التركي، خاصة في فصل الشتاء.

وتمتاز بقوامها الناعم وطعمها الهادئ الممزوج بنكهة الليمون والنعناع والزبدة، وغالبا تقدم في المطاعم التركية مع الخبز الساخن وشرائح الليمون، ويسهل تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل شوربة العدس التركية.

مكونات عمل شوربة العدس التركية:-

كوب ونصف عدس أصفر مغسول جيدا

بصلة متوسطة مفرومة

جزرة كبيرة مقطعة مكعبات

حبة بطاطس صغيرة اختياري لكنها تعطي قوام رائع

ملعقة كبيرة زبدة أو سمن

ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

لتر ونصف ماء أو مرق دجاج

عصير ليمون للتقديم

للتقديم على الطريقة التركية

ملعقة صغيرة نعناع مجفف

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة زبدة صغيرة للوجه

طريقة عمل شوربة العدس التركية

طريقة عمل شوربة العدس التركية:-

اغسلي العدس جيدا حتى يصفو ماء الغسيل.

قطعي البصل والجزر والبطاطس مكعبات صغيرة.

في قدر عميق ضعي الزبدة والزيت معا.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي خفيف.

أضيفي الجزر والبطاطس وشوحيهم مع البصل دقائق.

هذه الخطوة تضيف طعم غني للشوربة.

أضيفي العدس الأصفر إلى القدر.

اغمري المكونات بالماء أو المرق.

اتركيها تغلي ثم خفضي النار.

تترك من 25 إلى 30 دقيقة حتى تنضج تماما.

بعد النضج، اتركيها تبرد قليلا.

اخلطيها بالخلاط اليدوي أو العادي حتى تصبح ناعمة جدا.

أعيديها للقدر مرة أخرى.

أضيفي الملح، والكمون، والفلفل الأسود.

إذا كانت سميكة جدا أضيفي قليل من الماء.

دعيها تغلي 5 دقائق أخرى.

وفي مقلاة صغيرة ذوبي ملعقة زبدة، وأضيفي النعناع والبابريكا.

قلبي 10 ثوان فقط، ثم اسكبي الخليط فوق الشوربة قبل التقديم.

تعطي هذه الخطوة رائحة وطعم المطاعم التركية الشهيرة.

تقدم ساخنة جدا، مع شرائح الليمون، وخبز تركي أو خبز عربي محمص، ورشة بقدونس إن رغبتى.

لنجاح شوربة العدس التركية، كلما طحنت جيدا أصبحت ألذ.

لا تتركي الزبدة على النار طويلا حتى لا تحترق.

البطاطس تعطي قوام كريمي طبيعي بدون كريمة.

مرق الدجاج يعطي طعم أغنى من الماء.

يمكن استبدال الزبدة بزيت زيتون لنسخة دايت.

يمكن إضافة كريمة طبخ خفيفة، ويمكن إضافة ثوم مع البصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.