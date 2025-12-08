طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة تمنح الشعور بالدفء في الشتاء

18 حجم الخط

طريقة عمل شوربة الطماطم، شوربة الطماطم بالكريمة من أشهر أنواع الشوربات حول العالم، فهي تجمع بين المذاق الحامضي الخفيف للطماطم وقوام الكريمة الناعم الغني.

وطريقة عمل شوربة الطماطم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى طبق مثالي لفصل الشتاء أو كمقبلات راقية قبل الوجبات الرئيسية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة.

مكونات عمل شوربة الطماطم بالكريمة:

5 حبات طماطم طازجة ناضجة

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زبدة أو زيت زيتون

2 كوب مرق خضار أو مرق دجاج

1 كوب كريمة طبخ سائلة

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

½ ملعقة صغيرة سكر اختياري لتقليل الحموضة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة زعتر أو ريحان مجفف

طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة، فيتو

طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة:

اغسلي الطماطم جيدا ثم قطعيها إلى مكعبات صغيرة.

في قدر على نار متوسطة، أذيبي الزبدة أو سخني زيت الزيتون، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة حتى تفوح رائحته.

أضيفي الطماطم المقطعة ومعجون الطماطم إلى القدر، وقلبي المكونات جيدا لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى تذبل الطماطم ويخرج عصيرها.

اسكبي مرق الدجاج أو الخضار فوق الخليط، واتركيه حتى يغلي، ثم خففي النار واتركي الشوربة تغلي بهدوء لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

بعد أن تنضج المكونات، ارفعي القدر من على النار واستخدمي الخلاط اليدوي لهرس الشوربة حتى تصبح ناعمة تماما. يمكنك استخدام الخلاط الكهربائي إذا لم يتوفر خلاط يدوي.

أعيدي الشوربة إلى النار، ثم أضيفي كريمة الطبخ وقلبي جيدا حتى تمتزج تماما مع الشوربة.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والسكر والزعتر أو الريحان حسب الذوق، واتركي الشوربة على نار هادئة لمدة 5 دقائق إضافية.

لنجاح شوربة الطماطم بالكريمة، يمكن إضافة القليل من الجبن المبشور مثل البارميزان لزيادة النكهة.

للحصول على طعم أغنى، يمكن تحميص الطماطم في الفرن لمدة 10 دقائق قبل استخدامها.

يمكن استبدال الكريمة بالحليب قليل الدسم أو بحليب جوز الهند للحصول على نسخة أخف.

إذا كانت الشوربة كثيفة أكثر من اللازم، أضيفي قليلا من الماء الساخن أو المرق.

قدمي شوربة الطماطم بالكريمة ساخنة في أطباق التقديم، ويمكن تزيينها برشة من الريحان الطازج أو قطرات بسيطة من الكريمة على الوجه.

تقدم بجانب الخبز المحمص أو التوست بالزبدة.

