للطلاب في أسبوع الامتحانات، أعشاب طبيعية تساعد على الاسترخاء قبل النوم

في أسبوع الامتحانات، يعيش الكثير من الطلاب – وكذلك الأمهات – حالة من التوتر والضغط النفسي الناتج عن كثرة المذاكرة، الخوف من النسيان، واضطراب مواعيد النوم.

هذا التوتر غالبًا ما ينعكس سلبًا على جودة النوم، فيجد الشخص صعوبة في الاسترخاء أو الدخول في نوم عميق ومريح، وهو ما يؤثر بدوره على التركيز والذاكرة في اليوم التالي.



ومن هنا تبرز أهمية اللجوء إلى الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تهدئة الأعصاب والاسترخاء قبل النوم، كحل آمن وبسيط بعيدًا عن المنومات والأدوية، خاصة في هذه الفترة الحساسة.





أهمية النوم الهادئ خلال أسبوع الامتحانات



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن النوم الجيد أثناء الامتحانات، ضرورة أساسية لنجاح المذاكرة، فخلال النوم يقوم الدماغ بتثبيت المعلومات وتنظيمها، كما يقلل من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ويعزز القدرة على التركيز والاستيعاب.

والحرمان من النوم أو النوم المتقطع قد يؤدي إلى ضعف الذاكرة، العصبية الزائدة، والصداع المستمر. لذلك فإن الاهتمام بالاسترخاء قبل النوم خطوة لا غنى عنها.

أهم الأعشاب التي تحقق الاسترخاء قبل النوم

وتستعرض أخصائية التغذية العلاجية، من خلال التقرير التالي، أهم الأعشاب التي يمكنها أن تحقق الشعور بالاسترخاء قبل النوم، حتى يمكن الحصول على ليلة نوم هادئة، طوال الامتحانات.

البابونج: مهدئ الأعصاب الأشهر

يُعد البابونج من أكثر الأعشاب شيوعًا في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم. يحتوي على مركبات طبيعية تساعد على استرخاء العضلات وتهدئة الجهاز العصبي، مما يجعله خيارًا مثاليًا قبل النوم في أيام الامتحانات.

تناول كوب دافئ من شاي البابونج قبل النوم بنصف ساعة يساعد على تقليل القلق الذهني، ويمنح إحساسًا بالطمأنينة، خاصة لمن يعانون من التفكير الزائد قبل النوم.

النعناع: تهدئة الجسد والعقل معًا

النعناع ليس فقط مفيدًا للهضم، بل يلعب دورًا مهمًا في تهدئة الأعصاب. رائحته المنعشة وطعمه الخفيف يساعدان على تخفيف التوتر الذهني والصداع الناتج عن المذاكرة الطويلة.

شرب شاي النعناع الدافئ مساءً يساعد على إرخاء الجسم، كما يقلل من الشعور بالثقل أو اضطرابات المعدة التي قد تعيق النوم، وهي مشكلة شائعة أثناء فترات الضغط.

اليانسون: راحة للنوم العميق

اليانسون من الأعشاب المعروفة بتأثيرها المهدئ، خاصة للأطفال والطلاب. يساعد على تقليل التقلصات العصبية، ويدعم النوم العميق الهادئ.

كوب من اليانسون قبل النوم يساعد على تهدئة ضربات القلب الناتجة عن القلق، ويُشعر الجسم بالاسترخاء التدريجي، مما يسهل الدخول في النوم دون أرق.

اللافندر (الخزامى): استرخاء بالرائحة والطعم

اللافندر من الأعشاب العطرية التي أثبتت فعاليتها في تقليل القلق وتحسين النوم. يمكن استخدامه كشاي خفيف، أو من خلال استنشاق رائحته.

رائحة اللافندر تساعد الدماغ على إرسال إشارات بالاسترخاء، وتقلل من النشاط العصبي الزائد، وهو ما يجعله مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من الأرق بسبب التفكير المستمر في الامتحانات.

المليسة (الترنجان): تهدئة القلق الذهني

المليسة من الأعشاب الأقل شهرة لكنها فعالة جدًا في تهدئة القلق والتوتر العصبي. تعمل على تحسين المزاج وتقليل الشعور بالضغط، كما تساعد على النوم الهادئ دون الشعور بالثقل في الصباح.

تناول شاي المليسة مساءً يساعد على تهدئة الأفكار المتسارعة التي غالبًا ما ترافق الطالب أثناء الاستعداد للنوم.

الزعتر: دعم الاسترخاء وتحسين التنفس

رغم أن الزعتر يُعرف بدوره في تقوية المناعة، إلا أن له تأثيرًا مهدئًا خفيفًا، خاصة عند شربه دافئًا قبل النوم. يساعد على تحسين التنفس وتهدئة الصدر، وهو أمر مهم لمن يعانون من توتر يصاحبه ضيق في التنفس أو شعور بالانقباض.

مشروبات تساعد على النوم

نصائح مهمة عند استخدام الأعشاب قبل النوم

يُفضل شرب الأعشاب دافئة وليس ساخنة.

تجنب الإكثار من الكمية، فكوب واحد كافٍ لتحقيق الفائدة.

الامتناع عن إضافة السكر، ويمكن استخدام القليل من العسل الطبيعي عند الحاجة.

يُفضل تناول الأعشاب قبل النوم بـ 30 إلى 45 دقيقة.

دمج شرب الأعشاب مع عادات مهدئة مثل إطفاء الهاتف، الإضاءة الخافتة، والتنفس العميق.

في أسبوع الامتحانات، لا يقل الاهتمام بالنوم والاسترخاء أهمية عن المذاكرة نفسها. الأعشاب الطبيعية مثل البابونج، النعناع، اليانسون، اللافندر، والمليسة تقدم دعمًا نفسيًا وجسديًا بسيطًا وفعالًا، يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم دون آثار جانبية.

الاعتماد على هذه العادات الصحية يمنح العقل فرصة للراحة، ويُهيئ الجسم ليوم دراسي أكثر تركيزًا وهدوءًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأداء والنتائج.

