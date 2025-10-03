داء كرون واضطرابات النوم، كيفية التغلب على الأرق المصاحب للمرض

يُعد داء كرون، وهو شكل من أشكال داء الأمعاء الالتهابي (IBD)، تحديًا ليس فقط على مستوى الأعراض الهضمية، بل يمتد تأثيره ليطال جودة النوم.

وتشير الدراسات إلى أن المصابين بداء كرون غالبًا ما يحصلون على نوم أقل وأدنى جودة مقارنة بغيرهم، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، ومع ذلك هناك استراتيجيات عدة يمكن اتباعها للحصول على قدر أكبر من الراحة، حتى في فترات نشاط المرض.

مراجعة العلاجات الدوائية

إذا كانت الأعراض تعيق النوم باستمرار، فمن المحتمل أن يكون الدواء الحالي لا يعمل بالفعالية المطلوبة. قد تكون هذه إشارة إلى الحاجة لتغيير أو تعديل العلاج. في بعض الأحيان، يتطلب الأمر مجموعة من العلاجات للسيطرة على الالتهاب والألم والنزيف والإسهال. إن تحقيق سيطرة أفضل على المرض بشكل عام هو خطوة أساسية لتمكين الجسم من الحصول على راحة أفضل أثناء الليل.

تجربة وضعيات النوم المختلفة

لا توجد وضعية نوم واحدة "صحيحة" تمنع أعراض داء الأمعاء الالتهابي ليلًا. ومع ذلك، قد تكون بعض الوضعيات أكثر راحة من غيرها. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد النوم على الجانب في التخفيف من الارتجاع الحمضي.

ويُنصح بتجربة وضعيات جديدة لمعرفة ما إذا كانت تحقق فرقًا. كما يجب الانتباه إلى تفاصيل إعداد مكان النوم، مثل استخدام الوسائد الداعمة أو تعديل زاوية الاستلقاء، إذ يمكن أن تُحدث هذه التفاصيل فرقًا.

الانتباه إلى العادات الغذائية

يُنصح تجنب النوم بمعدة ممتلئة. يجب أن تقتصر وجبات العشاء على أطعمة خفيفة سهلة الهضم. والأهم من ذلك، يجب الامتناع عن تناول الكافيين؛ فمجرد كوب قهوة في فترة ما بعد الظهيرة يمكن أن يساهم في الأرق ليلًا.

التقليل من قيلولات النهار

قد يكون إغراء الحصول على قسط من النوم أثناء النهار كبيرًا عندما يكون النوم الليلي صعب المنال. ومع ذلك، يُنصح بمحاولة الحد من النوم أثناء النهار لحفظ فرصة الحصول على النوم العميق والمنتظم لوقت الليل.

إدارة الحاجة الملحة للإخراج

في بعض الأحيان، قد توقظ الحاجة إلى استخدام المرحاض الشخص من النوم. بالإضافة إلى ضبط مواعيد الوجبات، يجب التأكد من إفراغ الأمعاء بانتظام خلال اليوم.

ويمكن استشارة الطبيب حول تدريب الأمعاء وتمارين قاع الحوض للمساعدة في التحكم في الحاجة للذهاب إلى المرحاض طوال الليل.

استخدام تقنيات الاسترخاء

على الرغم من أن الأعراض الجسدية هي عامل رئيسي في اضطراب النوم، فإن الحالة العاطفية تلعب أيضًا دورًا. يمكن أن تساعد ممارسات مثل التنفس العميق واليقظة والتأمل ليس فقط في خفض التوتر، بل وأيضًا في إدارة أعراض الاكتئاب التي يمكن أن تعيق النوم.

تهيئة ظروف النوم المثلى

لضمان نجاح عملية النوم، يجب وضع روتين استرخاء ثابت يتم اتباعه كل ليلة قبل حوالي ساعة من النوم. قد يشمل هذا الروتين حمامًا دافئًا أو تمارين تمدد خفيفة مع موسيقى هادئة. يجب الالتزام بجدول محدد ومنتظم للنوم والاستيقاظ، والابتعاد عن الشاشات بوقت كافٍ قبل الدخول إلى السرير، والنوم في غرفة باردة ومظلمة وخالية من المشتتات.

