يصيب 48% منهم، تأثير الأرق على كبار السن وطرق العلاج

يعد الأرق من اضطرابات النوم الأكثر شيوعا بين كبار السن، إذ تصل نسبة من يعانون من أعراضه إلى 48% من البالغين الأكبر سنا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ما هو الأرق؟

الأرق هو حالة يجد فيها الشخص صعوبة في النوم والاستمرار فيه، ويؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلا إلى النعاس أثناء النهار والتدخل في الأنشطة اليومية.

التغيرات المتوقعة في النوم مع التقدم في السن

تطرأ على أجسامنا الكثير من التغيرات مع التقدم في العمر، ويؤثر بعضها بشكل كبير على جودة وأنماط النوم، وتشمل التحديات الأكثر شيوعا في النوم مع التقدم في السن ما يلي:

الاستيقاظ مبكرا في الصباح.

الشعور بالتعب في وقت أبكر من المعتاد في المساء.

الاستيقاظ عدة مرات في منتصف الليل.

المعاناة من الأرق.

تنخفض كفاءة أجسادنا في معالجة أنظمة اليقظة والنوم مع التقدم في العمر، ويعود ذلك إلى التغيرات الهرمونية، فعلى سبيل المثال، ينتج البالغون الأكبر سنا كمية أقل من هرمون الميلاتونين، وهو هرمون ينظم النوم، وعندما تقل كمية هذا الهرمون، لا ننام جيدا.

وتتغير دورات النوم أيضا مع التقدم في السن، وتتكون دورة النوم النموذجية من أربع مراحل: مرحلتان من نوم حركة العين غير السريعة (NREM) "الخفيف"، ومرحلة واحدة من نوم حركة العين غير السريعة (NREM) "الثقيل"، ومرحلة أخيرة من نوم حركة العين السريعة (REM) قبل أن تبدأ الدورة مرة أخرى.

ويميل كبار السن إلى قضاء وقت أقل في مرحلة (NREM)، وهذا يجعلهم أكثر عرضة للاستيقاظ على مدار الليل، مما يتركهم متعبين في الصباح، وغالبا ما يصفون هذا الشعور بعدم الحصول على قسط كافي من الراحة مهما حاولوا، مما يسبب لهم الخمول والكسل أثناء النهار.

أعراض الأرق

بالإضافة إلى أن الأشخاص يصبحون "أقل عمق في النوم" مع التقدم في السن، فمن الشائع الرغبة في النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرًا، وقد يشعر الشخص بالحاجة إلى النوم لفترة أطول ليلًا أو أخذ قيلولات خلال النهار.

في معظم الحالات، تكون تغييرات النوم هذه طبيعية ولا تشير إلى وجود مشكلة، ومع ذلك، إذا كانت تعاني من أي من الأعراض التالية بانتظام، فقد يكون الشخص مصاب باضطراب نوم مثل الأرق:

صعوبة في الخلود إلى النوم رغم الشعور بالتعب.

صعوبة في العودة إلى النوم عند الاستيقاظ.

عدم الشعور بالانتعاش بعد نوم ليلة كاملة.

الشعور بالتهيج أو النعاس أثناء النهار.

صعوبة في البقاء مستيقظ عند الجلوس أو مشاهدة التلفزيون أو القيادة.

صعوبة في التركيز أثناء النهار.

الاعتماد على الحبوب المنومة أو الكحول للنوم.

صعوبة في التحكم بالعواطف.

أسباب الأرق

يمكن أن تسبب عوامل كثيرة الأرق لدى كبار السن، منها:

التغيرات الطبيعية في أنماط النوم التي تحدث مع التقدم في السن.

الأدوية، بما في ذلك مضادات الاكتئاب، وأدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، ومزيلات احتقان الأنف.

اضطرابات النوم الأخرى، مثل انقطاع النفس النومي أو متلازمة تململ الساقين.

الحالات الصحية الأخرى، مثل الخرف، ومرض الزهايمر، والألم المزمن، والسكري، وأمراض الجهاز التنفسي.

الأمراض النفسية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق.

العادات الحياتية، مثل القيلولة أو نقص النشاط البدني.

تناول الكافيين أو الكحول قبل النوم.

التدخين، خاصة قبل النوم.

الإجهاد المزمن أو الإجهاد الذي يستمر لفترة طويلة.

علاج الأرق

من أولى الخطوات التي قد يوصي بها الطبيب هي تهيئة بيئة غرفة نوم هادئة ومريحة، ومن الناحية المثالية، يجب أن تكون غرفة النوم هادئة ومظلمة ودرجة حرارتها أقل من 23 درجة مئوية.

يجب استخدام السرير للنوم فقط، فمن المهم محاول تجنب استخدام الهاتف الخلوي أو العمل أو ممارسة ألعاب الفيديو أو مشاهدة التلفزيون في السرير، وقد يوصي الطبيب أيضًا بما يلي للمساعدة على النوم الجيد ليلا:

ممارسة الرياضة وتناول وجبات مغذية.

تجنب التبغ والكافيين.

الالتزام بالذهاب إلى الفراش فقط عند الشعور بالتعب، إذ أن الاستلقاء مستيقظا في السرير يمكن أن يضر بنوم ليلة هانئة، وإذا بقي الشخص مستيقظا لمدة 20 دقيقة دون الشعور بالنعاس، يجب النهوض والانشغال في غرفة أخرى حتى تشعر بالتعب مرة أخرى.

الالتزام بالاستيقاظ في نفس الوقت كل صباح وتجنب القيلولة أثناء النهار.

الاحتفاظ بمفكرة نوم، قم بتسجيل وقت النوم والاستيقاظ، والمدة التي يستغرقها للنوم كل ليلة، والأنماط الهامة الأخرى، وبناءً على ملاحظات مفكرة النوم، قد يطلب الطبيب تقييد الوقت في السرير كل ليلة حتى يتحسن النوم، وبمجرد أن تتمكن من النوم لمدة 90٪ على الأقل من الوقت الذي تقضيه في السرير، ويمكن البدء في الذهاب إلى النوم مبكرًا.

