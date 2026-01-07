الموت البطيء، 5 أضرار قاتلة من عكس مواعيد النوم

18 حجم الخط

النوم يعني راحة الجسم اليومية الليلية التي يستطيع الجسم من خلالها تجديد خلاياه وراحة الأجهزة للعمل في اليوم التالي بأعلى كفاءة ما يحافظ على الصحة بشكل عام.

ولكن للأسف في وقتنا الحالي أعمل الكبار والصغار عدد ساعات النوم الصحيحة اليومية ما تسبب في انتشار أمراض عديدة.

مخاطر قلة النوم على الصحة العامة

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن من يعكس ساعات نومه فهو يميت نفسه ببطء، فقلة واضطرابات النوم وعكس مواعيده تعني الموت البطيء، وذلك لأسباب عديدة، منها:

مخاطر عكس مواعيد النوم

المخ لا يستعيد نشاطه بالكامل، فالنوم بعد منتصف الليل يقلل من دورات النوم العميق، ويظل النوم سطحى، وهي الفترة التي يزيل فيها المخ السموم ويشفى ويعالج المشاعر، لذا عند النوم الساعة 1:00 صباحًا، فالمخ يخسر تركيز اليوم التالى قبل بدايته.

الهرمونات تصبح غير متوازنة، حيث يتراجع هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، وترتفع مستويات الكورتيزول، لذا نشعر فى الليل بالإجهاد والتوتر، والتعب في الصباح.

الجسم يخزن المزيد من الدهون، ونقص النوم الجيد يبطئ عملية التمثيل الغذائي أي حرق الدهون، ويزيد الرغبة في تناول السكر والأطعمة الضارة، والجسم يحتفظ بالدهون ليس بسبب الطعام فقط بل بسبب التأخير، في ميعاد النوم وقلة النوم.

ضعف القلب وجهاز المناعة، والذهاب للنوم عند 1 صباحا يؤدي إلى رفع الضغط ويضعف المناعة، ويجهد القلب بصمت، والأضرار تكون غير واضحة فى البداية لكنها تتراكم وتظهر في ما بعد.

العجز والشيخوخة مبكرًا، وقلة النوم تسرع في هدم الخلايا، وتسبب بشرة باهتة وتجاعيد مبكرة، فكل دقيقة إضافية تتصفح فيها موبايلك بعد الساعة 12:00 صباحًا، تسرق أيامًا من المستقبل.

وأضاف مسعد، أنه إذا كان الشخص ملتزمًا بنظام الريجيم المتبع، ويمارس الرياضة جيدًا ولا يدخن ولا يشرب قهوة أو شاي وبعيد عن كل ما هو ضار، ولكنه يسهر فقط، فهذا يعني أنه فقد 80% من التزامه ولا يخسر أي وزن إلا في حالة الامتناع عن السهر والنوم مبكرًا، لأن عكس الساعة البيولوجية للجسم تؤثر في الصحة العامة وحرق الدهون.

