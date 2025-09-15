أطعمة تساعد على النوم العميق، والتخلص من الأرق

أطعمة تساعد على النوم العميق، يُعاني الكثير من الناس من صعوبات النوم أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، وهو ما يُعرف بالأرق.

هذه المشكلة تؤثر بشكل مباشر على الصحة الجسدية والنفسية، إذ إن النوم العميق يُعد ضرورة لإصلاح الخلايا، تعزيز جهاز المناعة، وتنظيم المزاج والهرمونات.

ولأن النظام الغذائي يرتبط بشكل وثيق بجودة النوم، فقد أظهرت الأبحاث أن بعض الأطعمة تساهم في تهدئة الجهاز العصبي وتحفيز إفراز الهرمونات المسؤولة عن النوم مثل الميلاتونين والسيروتونين.



أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن علاج الأرق لا يتوقف فقط على الأدوية أو العادات اليومية، بل يمكن للنظام الغذائي أن يلعب دورًا محوريًا في تحسين جودة النوم.



أضافت الدكتورة هدى، تناول بعض الأطعمة والأعشاب المهدئة، يُمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في التخلص من الأرق والدخول في نوم عميق ومريح.



وبالتالي، فإن إدخال بعض الأطعمة في الروتين المسائي يُعتبر خطوة طبيعية وآمنة لاستعادة النوم الصحي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الصحة الجسدية والعقلية والقدرة على مواجهة ضغوط الحياة اليومية.



أطعمة تساعدك على التخلص من الأرق

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، أبرز الأطعمة التي تساعد على النوم العميق والتخلص من الأرق، مع توضيح فوائدها وآلية عملها داخل الجسم.

علاج الأرق بالمشروبات

1. الحليب الدافئ

يُعتبر الحليب الدافئ من أشهر المشروبات التي ارتبطت بالنوم الهادئ منذ القدم. يحتوي الحليب على التربتوفان، وهو حمض أميني يدخل في إنتاج السيروتونين ثم الميلاتونين، وهما الهرمونان الأساسيان لتنظيم دورة النوم. كما أن شرب الحليب دافئًا قبل النوم يمنح الجسم شعورًا بالراحة والدفء مما يُهيئ العقل للاسترخاء.

2. الموز

الموز غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان يعملان على إرخاء العضلات وتهدئة الأعصاب، مما يساعد على النوم بعمق. كذلك يحتوي الموز على كمية جيدة من فيتامين B6 الذي يحفز تحويل التربتوفان إلى سيروتونين. لذلك، يُنصح بتناول موزة قبل النوم كوجبة خفيفة طبيعية تحارب الأرق.

3. الكرز

يُعد الكرز من المصادر الطبيعية النادرة لهرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية للجسم. وقد أظهرت دراسات أن تناول الكرز الطازج أو شرب عصيره قبل النوم يحسن مدة النوم وجودته. ويُعتبر عصير الكرز الحامض خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يُعانون من الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل.

4. اللوز

اللوز من المكسرات المفيدة الغنية بالمغنيسيوم، الذي يُساهم في تهدئة الجهاز العصبي وتقليل إفراز هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر. كما يحتوي على بروتين يساعد في الحفاظ على مستويات ثابتة من سكر الدم أثناء النوم. حفنة صغيرة من اللوز المحمص أو النيء كافية لدعم نوم هادئ ليلًا.

5. الشوفان

إلى جانب كونه وجبة إفطار مثالية، يُمكن أن يكون الشوفان وجبة مسائية تساعد على النوم. يحتوي الشوفان على الكربوهيدرات المعقدة التي تساعد الجسم على امتصاص التربتوفان بشكل أفضل، كما أنه غني بالمغنيسيوم والميلاتونين. تناول وعاء صغير من الشوفان بالحليب قبل النوم يُعزز من الاسترخاء والنعاس.

6. البابونج

الزهور العشبية مثل البابونج ليست مجرد مشروبات مهدئة، بل تحتوي على مضادات أكسدة مثل الأبيجينين، الذي يرتبط بمستقبلات معينة في الدماغ ويُساهم في تقليل التوتر وتعزيز النعاس. كوب دافئ من شاي البابونج قبل النوم يعتبر من أقدم الوصفات الطبيعية للتخلص من الأرق.

7. الأسماك الدهنية

مثل السلمون والسردين والتونة، فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلى فيتامين D. هذا المزيج يساعد على تنظيم مستويات السيروتونين، مما يحسن جودة النوم. وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك الدهنية بانتظام يتمتعون بأنماط نوم أكثر استقرارًا.

8. العسل

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي قبل النوم قد تساعد على تحفيز النوم، إذ يعمل العسل على زيادة تدفق التربتوفان إلى الدماغ. كما أنه يخفض قليلًا من نشاط مادة الأوركسين، وهي مادة كيميائية مرتبطة باليقظة. لذلك، يمكن إضافة القليل من العسل إلى كوب من الحليب الدافئ لتعزيز التأثير المهدئ.

9. الكيوي

الكيوي غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة والألياف. وأظهرت الدراسات أن تناول ثمرتين من الكيوي قبل النوم بساعة ساعد المشاركين على النوم بشكل أسرع والبقاء في حالة نوم أطول. يُرجع الباحثون ذلك إلى دور الكيوي في تحسين مستويات السيروتونين وتقليل الالتهابات التي قد تؤثر على النوم.

10. الأعشاب المهدئة الأخرى

بجانب البابونج، هناك أعشاب أخرى مثل اللافندر والنعناع وبلسم الليمون، التي تمتاز بقدرتها على تهدئة الجهاز العصبي. يمكن شربها على شكل شاي أعشاب أو استنشاق زيوتها العطرية لتحسين النوم.

مشروبات تساعد على النوم

نصائح هامة لتعزيز فاعلية هذه الأطعمة

يُفضل تناول هذه الأطعمة أو المشروبات قبل النوم بساعة إلى ساعتين.

تجنب الوجبات الثقيلة أو الدسمة في وقت متأخر من الليل، لأنها تُرهق المعدة وتؤثر على النوم.

الابتعاد عن الكافيين (القهوة، الشاي الأسود، مشروبات الطاقة) قبل النوم بعدة ساعات.

ممارسة روتين مريح مثل القراءة أو التأمل مع الاعتماد على هذه الأطعمة للحصول على أفضل النتائج.

