حوادث

مصرع سيدة صدمتها سيارة في المنيا

وفاة سيدة صدمتها
وفاة سيدة صدمتها سيارة ربع نقل في المنيا
لقيت فتاة مصرعها صدمتها سيارة ربع نقل بإحدى مناطق مدينة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، مع تحرير محضر بالواقعة.

وفاة سيدة صدمتها سيارة ربع نقل في المنيا

 تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وفاة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا بعد اصطدامها بسيارة ربع نقل في منطقة السخانة بمدينة المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة الفتاة وتم ضبط السائق من قبل الشرطة.

مشرحة المستشفى

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

