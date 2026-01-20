18 حجم الخط

انطلقت قافلة طبية مجانية في قرية طهنشا بـ مركز المنيا، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة سكان القرية.

قافلة طبية مجانية تقدم خدمات صحية متكاملة لقرية طهنشا بالمنيا

وتضمنت القافلة تقديم فحوصات طبية شاملة واستشارات متخصصة في عدد من التخصصات، بالإضافة إلى توزيع العلاج المجاني على الحالات المحتاجة، بهدف تعزيز صحة المواطنين وتخفيف العبء عن المستشفيات والمراكز الصحية.

مبادرات لدعم الرعاية الصحية في القرى

وتأتي القافلة ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية والصحية التي تستهدف القرى والمناطق النائية، لضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة، في إطار برنامج حياة كريمة لتحسين مستوى الخدمات العامة.

متابعة مستمرة لضمان جودة الخدمات

ويتم تنفيذ هذه القوافل مع متابعة مستمرة من الفرق الطبية والإدارية لضمان تقديم الخدمات بشكل فعال، مع التركيز على الفحوصات الدقيقة والعلاج المجاني لكل الحالات، بما يعزز الصحة العامة ويحقق الاستفادة القصوى للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.