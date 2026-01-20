الثلاثاء 20 يناير 2026
محافظات

قافلة طبية مجانية تقدم خدمات صحية متكاملة لقرية طهنشا بالمنيا

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية تقدم خدمات صحية متكاملة لقرية طهنشا
انطلقت قافلة طبية مجانية في قرية طهنشا بـ مركز المنيا، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة سكان القرية.

قافلة طبية مجانية تقدم خدمات صحية متكاملة لقرية طهنشا بالمنيا

وتضمنت القافلة تقديم فحوصات طبية شاملة واستشارات متخصصة في عدد من التخصصات، بالإضافة إلى توزيع العلاج المجاني على الحالات المحتاجة، بهدف تعزيز صحة المواطنين وتخفيف العبء عن المستشفيات والمراكز الصحية.

مبادرات لدعم الرعاية الصحية في القرى

وتأتي القافلة ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية والصحية التي تستهدف القرى والمناطق النائية، لضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة، في إطار برنامج حياة كريمة لتحسين مستوى الخدمات العامة.

متابعة مستمرة لضمان جودة الخدمات

ويتم تنفيذ هذه القوافل مع متابعة مستمرة من الفرق الطبية والإدارية لضمان تقديم الخدمات بشكل فعال، مع التركيز على الفحوصات الدقيقة والعلاج المجاني لكل الحالات، بما يعزز الصحة العامة ويحقق الاستفادة القصوى للمواطنين.

الجريدة الرسمية