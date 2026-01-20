أخبار الرياضة اليوم.. حقيقة استبعاد نجوم منتخب مصر من مونديال 2026.. عودة صلاح لليفربول.. وتأهل بيراميدز في كأس مصر

18 حجم الخط

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

أكد مصدر داخل نادي الزمالك التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي بيراميدز، يقضي بانتقال ناصر ماهر لاعب الأبيض إلى صفوف الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

حسم مصدر مسئول داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حالة الجدل التي شهدتها الساعات الماضية، حول نية الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن، استبعاد اللاعبين الذين تخطت أعمارهم الـ30 عاما من قائمة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق فعالياتها في يونيو المقبل في دولة أمريكا وكندا والمكسيك.

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، لفيتو، أن كل ما أشيع في الساعات الماضية، عن نية الجهاز الفني لمنتخب مصر استبعاد اللاعبين كبار السن عن قائمة منتخب مصر في بطولة كأس العالم القادمة، ليس له أي أساس من الصحة.

ونفى المصدر، وجود أي نية لدى الجهاز الفني لاستبعاد الحارس الأول لمنتخب مصر محمد الشناوي من قائمة كأس العالم 2026، خاصة بعد تألقه اللافت في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، وكان أحد أسباب تأهل الفراعنة للدور نصف النهائي في “الكان” ونال إشادة جميع الخبراء لما قدمه من أداء متميز في البطولة.

أعلن أرني سلوت مدرب فريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة مارسيليا المقرر لها غدٍ الأربعاء بملعب "فيلودروم" ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح.

صعد نادي بيراميدز لدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره الجونة بثلاثية نظيفة على استاد خالد بشارة بالجونة في دور الستة عشر.

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسميا التعاقد مع محمد عبد الله، قادما من صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن توصل نادي برشلونة إلى اتفاق نهائي مع النادي الأهلي لضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

دوري أبطال أوروبا، سقط مانشستر سيتي أمام مضيفه بودو جليمت النرويجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب "أسبميرا" ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري، من دوري أبطال أوروبا. وسجل بودو جليمت هدفين متتاليين عن طريق جاسبر في الدقيقتين 22 و24.

وفي الشوط الثاني سجل جليمت ثالث الأهداف عن طريق هاجي فيما سجل هدف السيتي الوحيد ريان شرقي.

