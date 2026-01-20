التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، أعلن توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير تشكيلة فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل على ملعب توتنهام، ضمن مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

نتائج كل فريق في آخر مواجهة رسمية

وفي آخر مواجهة رسمية خاضها الفريقان، خسر توتنهام أمام وست هام بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026، فيما فاز بوروسيا دورتموند على سانت باولي بنتيجة 3-2 في الدوري الألماني للموسم ذاته.

تشكيل توتنهام أمام دورتموند

يدخل فريق توتنهام مباراته أمام بوروسيا دورتموند بتشكيل مكون من:

تشكيل توتنهام أمام بوروسيا دورتموند، فيتو

تشكيل دورتموند أمام توتنهام

فيما يدخل فريق بوروسيا دورتموند بتشكيل مكون من:

تشكيل دوؤتموند، فيتو

موقف الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وحصد كل من الفريقين 11 نقطة في البطولة هذا الموسم حتى الآن، بواقع ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، وهي نتائج متطابقة تمامًا.

ويواجه توتنهام ضغوطًا متزايدة بصفته حامل لقب الدوري الأوروبي، إذ يدخل المباراة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، لكنه لم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات، في وقت بات فيه مدربه توماس فرانك مهددًا بفقدان منصبه.

في المقابل، حقق بوروسيا دورتموند الفوز في آخر مباراتين رسميتين، لترتفع سلسلة مبارياته دون هزيمة إلى سبع مباريات، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة فريق واجه أمامه صعوبات في البطولات الأوروبية.

