الأربعاء 21 يناير 2026
الأمن يكشف ملابسات فيديو ألفاظ خادشة للحياء بالشرقية وضبط المتهم بحوزته مخدرات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام بمحافظة الشرقية، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

تفاصيل الفحص والتحريات
 

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وبإجراء التحريات تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

اعترافات المتهم والمضبوطات


وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ارتكاب الواقعة. وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بتصوير ونشر الفيديو بقصد زيادة نسب المشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية، كما أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي.

إجراءات قانونية


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

